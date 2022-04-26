Оля Полякова розповіла в інтерв'ю Собчак, де живе та коли збирається повернутися в Україну

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Українська співачка зараз перебуває у Провансі та живе в будинку у відомої блогерки та кулінарки Ніки Білоцерківської.

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Українська співачка Оля Полякова, яка разом із доньками поїхала за кордон, з'явилася у відео російської журналістки Ксенії Собчак, яку та знімала на віллі Білоцерківської.

Собчак приїхала у Прованс, Франція, щоб взяти інтерв'ю у своєї давньої подруги Білоцерківської, яка з початку вторгнення ЗС РФ в Україну писала засуджувальні дописи і допомагала біженцям та ЗСУ. Нагадаємо, сама блогерка родом з Одеси. Вона згадувала у дописах, що на її віллі постійно мешкають українські біженці з дітьми, під час інтерв'ю з'ясувалося, що одна з них — українська співачка Оля Полякова з доньками.

"Чесно кажучи, мені здається, що зараз біженці — це ознака будь-якого пристойного будинку", — заявила Білоцерківська.

[ + – ] Інтерв'ю Ніки Білоцерківської та Олі Полякової

Полякова розповіла Собчак, що відбувається в Україні, як вона із сім'єю їхала, сховавши зброю для захисту в машині та коли вона планує повертатися додому.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ми в якийсь момент ухвалили рішення поїхати, бо в мене двоє дітей і Ніка в перший же день зі мною зв'язалася і відразу запропонувала це. Зрозуміло, що ми не знали, наскільки це затягнеться. Я прокинулася о п'ятій ранку від вибухів, не зрозуміла, що це було. Десь о сьомій ранку до мене прийшла няня з моїми дітьми і сказала: "Оля, вставайте, почалася війна", — розповіла співачка.

Варто зазначити, але в інтерв'ю слово війна "запікували" та супроводжували титрами: "Те, що відбувається в Україні за законодавством РФ, варто називати "спецоперацією".

Полякова пояснила, що рішення поїхати ухвалила після того, як в Ірпені від рук російських військових загинула подруга її дочки Марії. "Загинула 16-річна Настя, її мати, залишилась семирічна сестричка", — розповіла Полякова, уточнивши, що окупанти розстріляли машину з дітьми, коли їхні батьки намагалися виїхати з Ірпеня.

На дорогу з Києва на захід України Полякова із сім'єю витратили 39 годин: "Коли ти сидиш у підвалі, ти все ж таки почуваєшся в безпеці. Хоча, як показує Ірпінь і Буча, й у підвалі було небезпечно, дуже страшно було виїхати просто тому, що коли ти в машині, ти взагалі не захищений. Незрозуміло, що з тобою може статися". Співачка розповіла, що вони взяли із собою мисливську рушницю, сховали її під ногами дітей, і вона гадала, як швидко зможе її дістати, щоб захистити свою сім'ю.

Полякова розповіла Собчак, що й до початку вторгнення в Україну люди говорили про війну, але ніхто не вірив, що така подія може статися насправді. "У це ніхто не вірив. Про це всі говорили. Це абсолютно абсурдна ситуація, що в 21 столітті ми можемо отримати справжню війну. З бомбами, з градами, мінами, з відірваними руками, ногами, з вбитими дітьми", — розповіла Полякова.

Українська співачка заявила, що хоч російська пропаганда й намагається видати за фейки правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, але всю інформацію легко знайти.

"Хто захоче шукати інформацію, той її знайде. Її легко знайти. Інтернет величезний. Поки у вас є YouTube, поки у вас є можливість дивитися інформацію справжню, робіть це".

Полякова наголосила, що вона — російськомовна українка, яка до подій 24 лютого не мала жодної україномовної пісні у репертуарі:

"Коли по рос-ТВ кажуть, що вони захищають російськомовних... Я хочу сказати абсолютно важливу річ: я російськомовна співачка, яка в репертуарі не мала жодної україномовної пісні до війни (зараз уже є), але я два роки тому зібрала у Львові 35-тисячний стадіон на Західній Україні. Це до розмов про те, що у Львові не можна було говорити російською мовою, що російська мова зазнавала утисків. Я абсолютно яскравий приклад: наполовину росіянка, з російським прізвищем Полякова, яка співала російською мовою, мала неймовірно велику армію українських шанувальників, які мене люблять, які мене знають, які збирають мої стадіони і на західній Україні співають російською мовою”.

[ + – ] Оля Полякова та Ксенія Собчак Фото: Скриншот

"Чи я співатиму колись російською мовою, можливо, коли-небудь. Зараз люди, 40-мільйонна країна, знаходяться в абсолютному нерозумінні, що буде завтра. 11 мільйонів уже поїхали за кордон. До речі, вони чомусь не їдуть у Росію. Вони їдуть у Європу, тікають від війни. І всі вони у підвішеному стані, я в такому ж стані. 24 числа я мала сидіти на зйомках шоу "Голос", ми просто хотіли жити у своїй країні, займатися своїми справами, а 24 числа ми втратили все. Ви питаєте, чи буду співати російською. А я взагалі не знаю, чи буду співати. Чи буде потрібна кому-небудь музика. Чи потрібна моя професія", — розповіла Полякова.

Співачка розповіла, що зараз її чоловік перебуває у теробороні. А вона хоче повернутись в Україну, коли це буде можливо.

"Я хочу дуже сильно повернутися додому, це єдине, що мене цікавить, про що я думаю. Коли мені кажуть — там, де ти зараз знаходишся, там же там красиво... я не можу насолоджуватися цим. Я не бачу цього всього "красиво". Це єдине, що мене тримає — ми повернемося додому. Де б ми, українці, не знаходилися, ми всі хочемо повернутися додому. Що нам скаржитися? Ми живі. Це дуже важливо", — зізналася Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова виступила перед футбольним матчем, співаючи гімн України, а також записала колискову, в якій показала біль, настрої та надії всіх українців.

А Ніка Білоцерківська, активно виступаючи проти війни в Україні, стала першою проти кого Слідчий комітет РФ порушив першу кримінальну справу щодо поширення фейків про російську армію. Білоцерківська опублікувала допис, в якому заявила, що її офіційно оголосили "порядною людиною".