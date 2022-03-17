У РФ порушили кримінальну справу проти блогерки Ніки Білоцерківської за пост про війну в Україні

Тепер дружині російського олігарха та подрузі Ксенії Собчак загрожує 10 років за ґратами

Слідчий комітет РФ порушив першу кримінальну справу про поширення фейків про російську армію щодо кулінарної блогерки Ніки Білоцерківської. Про це повідомила сама блогерка, опублікувавши пост в Instagram.

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Відома блогерка, авторка книг з кулінарії, видавець петербурзького журналу "Собака.ru" та героїня одного з кліпів групи "Ленінград" з початку вторгнення ЗС РФ в Україну опублікувала кілька постів про війну, закликала підписників займатися волонтерською діяльністю, і, мабуть, зайнялася нею сама.

Вона опублікувала пост СК РФ, підписавши його: "Ну що?! Перший пішов? Мене офіційно оголосили порядною людиною!"

[ + – ] Пост СК РФ Фото: Instagram belonika

Слідство розглядає березневі дописи блогерки, у яких, за версією слідства, були "відомо неправдиві відомості про використання Збройних cил Російської Федерації для знищення міст та цивільного населення України, зокрема дітей".

Статтю про фейки терміново було додано до Кримінального кодексу РФ на початку березня. По ній Вероніці Білоцерківській загрожує до 10 років колонії. Втім, уродженка Одеси вже багато років живе у Франції, де заснувала кулінарну школу. Вона була одружена з російським олігархом Борисом Білоцерківським, власником найбільшого в Росії вендингового оператора "Ювенка". У 2017 році пара розлучилася. Блогерка виховує трьох дітей.