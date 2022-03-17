В РФ возбудили уголовное дело против блогера Ники Белоцерковской за посты о войне в Украине

Теперь жене российского олигарха и подруге Ксении Собчак грозит 10 лет за решеткой

Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело о распространении фейков о российской армии в отношении кулинарного блогера Ники Белоцерковской. Об этом сообщила сама блогер, опубликовав пост в Instagram.

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Известный блогер, автор книг по кулинарии, издатель петербургского журнала "Собака.ru" и героиня одного из клипов группы "Ленинград" с начала вторжения ВС РФ в Украину опубликовала несколько постов о войне, призвала подписчиков заниматься волонтерской деятельностью, и, видимо, занялась ею сама.

Она опубликовала пост СК РФ, подписав его: "Ну что?! Первый пошел? Меня официально объявили порядочным человеком!".

[ + – ] Пост СК РФ Фото: Instagram belonika

Следствие вменяет Белоцерковской мартовские записи, в которых, по версии следствия, были "заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей".

Статья о фейках срочно была добавлена в Уголовный кодекс РФ в начале марта. По ней Веронике Белоцерковской грозит до 10 лет колонии. Впрочем, уроженка Одессы, уже много лет живет во Франции, где основала кулинарную школу. Она была замужем за российским олигархом Борисом Белоцерковским, владельцем крупнейшего в России вендингового оператора "Ювенко". В 2017 году пара рассталась. Блогер воспитывает троих детей.