Оля Полякова рассказала в интервью Собчак, где живет и когда собирается вернуться в Украину

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Украинская певица сейчас находится в Провансе и живет в доме у известного блогера и кулинара Ники Белоцерковской

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Украинская певица Оля Полякова, которая вместе с дочками уехала за границу, появилась в видео российской журналистки Ксении Собчак, которое та снимала на вилле Белоцерковской.

Собчак приехала в Прованс, Франция, чтобы взять интервью у своей давней подруги Белоцерковской, которая с начала вторжения ВС РФ в Украину писала осуждающие посты и помогала беженцам и ВСУ. Напомним, сама блогер родом из Одессы. Она упоминала в постах, что на ее вилле постоянно живут украинские беженцы с детьми, во время интервью выяснилось, что одна из них – украинская певица Оля Полякова с дочками.

"Честно говоря, мне кажется, что сейчас беженцы — это признак любого приличного дома", — заявила Белоцерковская.

[ + – ] Интервью Ники Белоцерковской и Оли Поляковой

Полякова рассказала Собчак, что происходит в Украине, как она с семьей уезжала, спрятав оружие для защиты в машине и когда она планирует возвращаться домой.

"Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, мы в какой-то момент приняли решение уехать, потому что у меня двое детей и Ника в первый же день со мной связалась и сразу предложила это. Понятно, что мы не знали, насколько это затянется. Я проснулась в пять утра от взрывов, не поняла, что это было. Где-то в семь утра ко мне пришла няня с моими детьми и сказала: "Оля, вставайте, началась война", — рассказала певица.

Примечательно, но в интервью слово война "запикивали" и сопровождали титрами: "Происходящее в Украине по законодательству РФ следует называть "спецоперацией".

Полякова объяснила, что решение уехать приняла после того, как в Ирпене от рук российских военных погибла подруга ее дочери Марии."Погибла 16-летняя Настя, ее мать, осталась семилетняя сестричка", — рассказала Полякова, уточнив, что оккупанты расстреляли машину с детьми, когда их родители пытались выехать из Ирпеня.

На дорогу из Киева на запад Украины Полякова с семьей потратили 39 часов: "Когда ты сидишь в подвале, ты все же чувствуешь себя в безопасности. Хотя, как показывает Ирпень и Буча, и в подвале было опасно, очень страшно было уехать просто потому, что когда ты в машине, ты вообще не защищен. Непонятно, что с тобой может произойти". Певица рассказала, что они взяли с собой охотничье ружье, спрятали его под ногами детей, и она гадала, как быстро сможет его достать, чтобы защитить свою семью.

Полякова рассказала Собчак, что и до начала вторжения в Украину люди говорили о войне, но никто не верил, что такое событие может произойти на самом деле. "В это никто не верил. Об этом все говорили. Это абсолютно абсурдная ситуация, что в 21 веке мы можем получить настоящую войну. С бомбами, с градами, минами, с оторванными руками, ногами, с убитыми детьми", — рассказала Полякова.

Украинская певица заявила, что хоть российская пропаганда и пытается выдать за фейки правдивую информацию о происходящем в Украине, но всю информацию легко найти.

"Кто захочет искать информацию, тот ее найдет. Ее легко обнаружить. Интернет огромен. Пока у вас еще есть YouTube, пока у вас есть возможность смотреть информацию настоящую, делайте это".

Полякова акцентировала внимание, что она — русскоязычная украинка, которая до событий 24 февраля не имела ни одной украиноязычной песни в репертуаре:

"Когда по рос-ТВ говорят, что они защищают русскоязычных… Я хочу сказать совершенно важную вещь: я русскоязычная певица, у которой в репертуаре не было ни одной украиноязычной песни до войны (сейчас уже есть), но я два года назад собрала в Львове 35-тысячный стадион на Западной Украине. Это к разговорам о том, что в Львове нельзя было говорить на русском языке, что русский язык испытывал притеснения. Я абсолютно яркий пример: наполовину россиянка, с русской фамилией Полякова, которая пела на русском языке, имела невероятно большую армию украинских поклонников, которые меня любят, которые меня знают, которые собирают мои стадионы и на западной Украине поют на русском языке".

[ + – ] Оля Полякова и Ксения Собчак Фото: Скриншот

"Буду ли я петь когда-нибудь на русском языке, может быть, когда-нибудь. Сейчас люди, 40- миллионная страна, находятся в абсолютном непонимании, что будет завтра. 11 миллионов уже уехали за границу. Кстати, они почему-то не уезжают в Россию. Они едут в Европу, убегают от войны. И все они в подвешенном состоянии, я в таком же состоянии. 24 числа я должна была сидеть на съемках шоу "Голос", мы просто хотели жить в своей стране, заниматься своими делами, а 24 числа мы потеряли все. Вы спрашиваете, буду ли я петь на русском. А я вообще не знаю, буду ли я петь. Будет ли нужна кому-нибудь музыка. Потребуется ли моя профессия", — рассказала Полякова.

Певица рассказала, что сейчас ее муж находится в теробороне. А она хочет вернуться в Украину, когда это будет возможно.

"Я хочу очень сильно вернуться домой, это единственное, что меня интересует, о чем я думаю. Когда мне говорят — там, где ты сейчас находишься, там же там красиво… я не могу наслаждаться этим. Я не вижу этого всего "красиво". Это единственное, что меня держит — мы вернемся домой. Где бы мы, украинцы, не находились, мы все хотим вернуться домой. Что нам жаловаться? Мы живы. Это очень важно", — призналась Полякова.

Напомним, недавно Оля Полякова выступила перед футбольным матчем, спев гимн Украины, а также записала колыбельную, в которой показала боль, настроения и надежды всех украинцев.

А Ника Белоцерковская, активно выступая против войны в Украине, оказалась первой против кого Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело о распространении фейков о российской армии. Белоцерковская опубликовала пост, в котором заявила, что ее официально объявили "порядочным человеком".