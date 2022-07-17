Другу Ксении Собчак в бутике Bottega Veneta в Флоренции не продали трусы и шлепки (видео)

Покупку ему не дали совершить из-за российского паспорта.

Россияне продолжаю испытывать трудности с покупкой брендовых вещей за границей. После того, как бутики "тяжелого" люкса в РФ закрылись, купить что-то модное можно только в Европе и США. Но только не в том случае, корда у покупателя российский паспорт. Ксения Собчак возмутилась на днях, что ее другу не продали трусы в бутике Bottega Veneta.

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"Не продали моему другу плавки и шлепки. Из-за того что русский паспорт. Это вообще нормально?", — задалась вопросом Собчак, которая якобы осуждает войну в Украине и даже брала интервью у украинской певицы Ольги Поляковой, которая сбежала от обстрелов во Францию вместе с дочками.

Таинственный друг Собчак был так возмущен тем, что его отказались обслуживать в бутике во Флоренции, что даже записал свой разговор с продавщицей и поделился им в Сети.

[ + – ] Россиянину не удалось совершить покупку в Флоренции

Судя по беседе, он был полон решимости приобрести брендовую одежду, и даже интересовался, может ли он привести друга с итальянским паспортом, чтобы обзавестись трусами и шлепками от итальянского Дома моды Bottega Veneta.

Продавщица сказала, что это возможно.

Напомним, после вторжения ВС РФ в Украину, большинство брендов ушли из России, распродав остатки и закрыв магазины.

Но покупка за границей для россиян также стала квестом, ведь платежные системы Visa и MasterCard ушли из России, а во многих люксовых бутиках россиянам нужно подписать специальный договор, что они не будут носить купленное в РФ.

А недавно у россиянки изъяли купленные брендовые вещи после того, как она пыталась оформить на них tax free в аэропорту Франкфурта.