Ксения Собчак с матерью вылетела из России, — СМИ

Знаменитость была замечена в одном из аэропортов.

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Российская журналистка и блогер Ксения Собчак экстренно покинула территорию России. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Как известно, представитель российской оппозиции прибыла в аэропорт Внуково вместе со своей матерью, Людмилой Нарусовой. Судя по информации в Сети, женщины вылетели в Стамбул.

[ + – ] Ксения Собчак Фото: ria.ru

Официально 40-летняя журналистка не прокомментировала свой отъезд из страны, однако ранее она уже неоднократно покидала территорию РФ. Поэтому ходили слухи, будто Собчак планирует окончательно эмигрировать из России. Впрочем, блогер возвращалась домой и опровергала все домыслы.

Долгое время в начале 2022 блогер с сыном Платоном провела в Израиле.

[ + – ] Ксения Собчак в Тбилиси Фото: Скриншот

С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины Ксения Собчак занимала неоднозначную позицию касательно войны. С одной стороны, она осуждает действия и решения путинского режима. А с другой — называет украинцев нацистами за резкие высказывания.

Напомним, Ксению Собчак не пустили в русофобский бар в Тбилиси.

Также Фокус писал об инциденте в Европе, во время которого другу Ксении Собчак не продали трусы и шлепанцы от элитного модного бренда.