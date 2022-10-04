Хачапури или Путин? Собчак и дочь российского сенатора не пустили в самый "русофобский" бар Тбилиси

Российская телеведущая в Грузии брала интервью у Дианы Исаковой, которая уехала из РФ, повздорив с отцом из-за политики

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Ксению Собчак и дочь российского сенатора Эдуарда Исакова не пустили в знаменитый бар Dedaena в Тбилиси, в который можно попасть, только заполнив анкету, где осуждается война РФ против Украины и где Путина называют диктатором. Собчак возмущалась, что нельзя не пускать куда-либо людей, основываясь на "национальном признаке". Интервью Собчак и Дианы Исаковой вышло на канале журналистки "Осторожно: Собчак".

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак в столице Грузии Тбилиси встретилась с Дианой Исаковой, дочкой сенатора Эдуарда Исакова от Ханты-Мансийского автономного округа и члена Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Девушка повздорила с отцом из-за того, что выступила против войны в Украине, которую активно поддержал ее отец, и посещала антивоенные митинги. Ее задержали за распространение листовок.

"Когда отец узнал про задержание, он приехал ко мне, чтобы со мной поговорить, увидеть, раскаиваюсь я или нет, отказываться от меня или нет", — Диана рассказала, что после отец от нее отказался.

"У тебя есть три дня, собирай вещи, ты оскорбила моего президента, ты мне больше не дочь", — уточнила она.

В конце лета Диана Исакова уехала в Тбилиси, где преподает йогу и работает над собственным проектом по психологической поддержке.

После интервью Ксения Собчак и Диана Исакова решили зайти в известный тбилисский бар Dedaena, который уже снискал среди россиян славу "наиболее русофобского" заведения, и не смогли попасть в заведение.

[ + – ] Интервью Ксении Собчак и Дианы Исаковой

Собчак рассказала, что сотрудники грузинского бара Dedaena просят всех россиян перед входом в заведение заполнить анкету, в которой нужно осудить войну РФ против Украины, назвать Путина диктатором и подтвердить, что не голосовали за него, а также подтвердить тот факт, что РФ оккупировала 20% территории Грузии. Иначе их не пустят в заведение.

[ + – ] Анкета из бара Dedaena Фото: Скриншот

У бара телеведущая встретилась с его владельцем и поспорила с ним из-за анкеты. Она пыталась аргументировать свою позицию тем, что такое отношение к России со стороны владельца бара является дискриминацией по национальному признаку. Однако Дато Лапаури с ней не согласился. Он напомнил, что значительная часть территории Грузии находится под российской оккупацией, потому, по словам владельца заведения, россиянам не стоит рассчитывать в Грузии на теплый прием.

"Как вам кажется, выделять россиян как нацию в отдельную категорию – это правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-то не пускать?", – спросила Собчак у владельца бара.

Тот в свою очередь говорил с Собчак на английском языке – он объяснил, что русский язык понимает, однако не говорит на нем.

"Ну, это же общепринятая норма во всем мире, что есть визы, это нормально, кому-то дают визы, кому-то нет", – сказал владелец заведения.

После этого Собчак привела аргумент, что такой подход к работе с клиентами, как в баре Dedaena по отношению к россиянам, неприемлем в цивилизованном мире. Она привела пример – если бы евреев не пускали в какое-либо из заведений Германии, работало бы такое заведение. Дато Лапаури ответил, что не видит связи между евреями в Германии и россиянами в Грузии.

Владелец бара также добавил, что Собчак точно бы не пустили бы в заведение, потому что она голосовала на президентских выборах за Путина. В свою очередь, журналистка уточнила, что отдала голос за политика только в 2000 году, когда тот выдвигался на первый срок.

Фокус также писал о том, что Ксения Собчак считает, что россияне скоро вернутся из эмиграции домой.

Также ее вызывали, как свидетеля по поводу иска Никиты Михалкова к режиссеру Виталию Манскому. В интервью Собчак Манской заявил, что Михалков, как президент ММКФ должен знать о том, что деньги, выделяемые на фестиваль, воруются. Михалков оскорбился.