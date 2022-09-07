Никита Михалков подал в суд на режиссера-документалиста Виталия Манского из-за интервью Собчак

Манского объявили в розыск, а свидетелем вызвали Ксению Собчак

Режиссера-документалиста Виталия Манского объявили в розыск в России. Режиссер Никита Михалков обвинил его в клевете. Ранее, в интервью Ксении Собчак Манский заявил, что на ММКФ (Московском международном кинофестивале) воруются деньги, выделенные на его проведение. Михалков занимает пост президента ММКФ. Об этом пишет Meduza.

Кинорежиссер Никита Михалков подал заявление в полицию, попросив привлечь к уголовной ответственности за клевету документалиста Виталия Манского.

Тот в интервью Ксении Собчак заявил, что деньги, выделяемые на ММКФ, воруются. Михалков, как президент Московского международного кинофестиваля, оскорбился.

[ + – ] Никита Михалков на ММКФ Фото: РБК

Полиция возбудила уголовное дело о клевете, содержащейся в публичном выступлении.

А Ксению Собчак вызвали, как свидетеля, о чем она сообщила в своем Telegram-канале.

"Меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Никита Сергеевич Михалков увидел в словах Виталия Всеволодовича Манского в нашем интервью", — рассказала Собчак.

[ + – ] Интервью Виталия Манского Ксении Собчак Фото: Скриншот

В интервью Собчак он также сообщил о том, что деньги воруются не только на ММКФ, но и на кинофестивалях "Волоколамский рубеж" и "Красногорский".

"Воруется на ММКФ не меньше 85% бюджета. Не меньше. Потому что я как фестивальный менеджер могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит в лучшем случае 15 процентов от тех сумм, которые получает он напрямую от государства", — заявлял Манский в интервью, которое вышло в мае 2022 года.

[ + – ] Интервью Виталия Манского Ксении Собчак

МВД объявило Манского в розыск. Режиссер уже давно проживает в Латвии, также у него есть гражданство Израиля. Примечательно, но, родившийся в Львове режиссер, всегда называл себя русским.

Адвокат Никиты Михалкова Павел Астахов уже заявил, что заявление Никиты Михалкова не единственное.

" Насколько я знаю, все, кто были затронуты в этом репортаже, все обратились с заявлениями в полицию на Манского", — заявил юрист, упомянув, что в полицию точно обратился депутат Николай Бурляев.

Сам Манский уже прокомментировал происходящее, заявив, что у Никиты Сергеевича Михалкова "есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты – такая возможность у него как раз появилась в результате моей оценки его деятельности".

По мнению Манского Михалков очень просто может опровергнуть его слова, "ему достаточно просто опубликовать документацию и бюджет".

Документалист напомнил, что ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, и никто из известных кинодеятелей на него не приезжает, в мире про него не пишут вообще.

"При этом, бюджеты на него выделяются огромные", — отметил Манский, резюмировав, что не жалеет о своих словах и не согласен с происходящим в России.

Напомним, Виталий Манский — президент фестиваля "Артдокфест". Снимал документальные фильмы о группе "Тату" и прославился картиной о Северной Корее под названием "В лучах солнца".

Выступал в защиту украинского режиссера Олега Сенцова и против войны в Украине.