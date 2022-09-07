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Микита Михалков подав у суд на режисера-документаліста Віталія Манського через інтерв'ю Собчак

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Фото: Скриншот | Інтерв'ю Віталія Манського Ксенії Собчак

Манського оголосили в розшук, а свідком викликали Ксенію Собчак.

Режисера-документаліста Віталія Манського оголосили в розшук у Росії. Режисер Микита Михалков звинуватив його в наклепі. Раніше в інтерв'ю Ксенії Собчак Манський заявив, що на ММКФ (Московському міжнародному кінофестивалі) крадуть гроші, виділені на його проведення. Михалков обіймає посаду президента ММКФ. Про це пише Meduza.

Кінорежисер Микита Михалков подав заяву в поліцію, попросивши притягнути до кримінальної відповідальності за наклеп документаліста Віталія Манського.

Той в інтерв'ю Ксенії Собчак заявив, що гроші, які виділяють на ММКФ, крадуть. Михалков як президент Московського міжнародного кінофестивалю образився.

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Микита Михалков на ММКФ
Фото: РБК

Поліція порушила кримінальну справу про наклеп, яка перебуває в публічному виступі.

А Ксенію Собчак викликали як свідка, про що вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Мене ось сьогодні викликали повісткою в Управління з організації дізнання МВС РФ. Я проходжу свідком у справі про наклеп, який Микита Сергійович Михалков побачив у словах Віталія Всеволодовича Манського в нашому інтерв'ю", — розповіла Собчак.

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Інтерв'ю Віталія Манського Ксенії Собчак
Фото: Скриншот

В інтерв'ю Собчак він також повідомив про те, що гроші крадуть не лише на ММКФ, а й на кінофестивалях "Волоколамський рубіж" і "Красногорський".

"Кредуть на ММКФ не менше 85% бюджету. Не менше. Тому що я як фестивальний менеджер можу точно прорахувати, скільки коштує цей фестиваль. І він коштує в кращому разі 15 відсотків від тих сум, які отримує він безпосередньо від держави", — заявляв Манський в інтерв'ю, яке вийшло в травні 2022 року.

Інтерв'ю Віталія Манського Ксенії Собчак

МВС оголосило Манського в розшук. Режисер уже давно проживає в Латвії, також має громадянство Ізраїлю. Примітно, але режисер, який народився у Львові, завжди називав себе російським.

Адвокат Микити Михалкова Павло Астахов уже заявив, що заява Микити Михалкова не єдина.

"Наскільки я знаю, всі, хто був згаданий у цьому репортажі, всі звернулися із заявами в поліцію на Манського", — заявив юрист, згадавши, що в поліцію точно звернувся депутат Микола Бурляєв.

Сам Манський уже прокоментував те, що відбувається, заявивши, що в Микити Сергійовича Михалкова "є потреба довести, що він не пиляє бюджети — така можливість у нього якраз з'явилася в результаті моєї оцінки його діяльності".

На думку Манського, Михалков дуже просто може спростувати його слова, "йому досить просто опублікувати документацію та бюджет".

Документаліст нагадав, що ММКФ виключили з продюсерської асоціації, і ніхто з відомих кінодіячів на нього не приїжджає, у світі про нього взагалі не пишуть.

"При цьому бюджети на нього виділяють величезні", — зазначив Манський, резюмувавши, що не шкодує про свої слова та не згоден з тим, що відбувається в Росії.

Нагадаємо, Віталій Манський — президент фестивалю "Артдокфест". Знімав документальні фільми про гурт "Тату" й прославився стрічкою про Північну Корею під назвою "У променях сонця".

Виступав на захист українського режисера Олега Сенцова та проти війни в Україні.