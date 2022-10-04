Хачапурі чи Путін? Собчак і дочку російського сенатора не пустили у "русофобський" бар Тбілісі

Російська телеведуча в Грузії брала інтерв'ю у Діани Ісакової, яка виїхала з РФ, посварилася з батьком через політику

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Ксенію Собчак та дочку російського сенатора Едуарда Ісакова не пустили до знаменитого бару Dedaena у Тбілісі, до якого можна потрапити, лише заповнивши анкету, де засуджується війна РФ проти України та де Путіна називають диктатором. Собчак обурювалася, що не можна не пускати кудись людей, ґрунтуючись на "національній ознаці". Інтерв'ю Собчак та Діани Ісакової вийшло на каналі журналістки "Обережно: Собчак".

Російська журналістка та блогерка Ксенія Собчак у столиці Грузії Тбілісі зустрілася з Діаною Ісаковою, донькою сенатора Едуарда Ісакова від Ханти-Мансійського автономного округу та члена Комітету Ради Федерації з економічної політики.

Дівчина посварилася з батьком через те, що виступила проти війни в Україні, яку активно підтримав її батько, та відвідувала антивоєнні мітинги. Її затримали за розповсюдження листівок.

"Коли батько дізнався про затримання, він приїхав до мене, щоб зі мною поговорити, побачити, каюсь я чи ні, відмовлятися від мене чи ні", — Діана розповіла, що потім батько від неї відмовився.

"У тебе є три дні, збирай речі, ти образила мого президента, ти мені більше не дочка", — уточнила вона.

Наприкінці літа Діана Ісакова поїхала до Тбілісі, де викладає йогу та працює над власним проєктом із психологічної підтримки.

Після інтерв'ю Ксенія Собчак та Діана Ісакова вирішили зайти у відомий тбіліський бар Dedaena, який вже здобув серед росіян славу "найрусофобськішого" закладу, і не змогли потрапити туди.

[ + – ] Інтерв'ю Ксенії Собчак та Діани Ісакової

Собчак розповіла, що співробітники грузинського бару Dedaena просять усіх росіян перед входом до закладу заповнити анкету, в якій потрібно засудити війну РФ проти України, назвати Путіна диктатором і підтвердити, що не голосували за нього, а також підтвердити той факт, що РФ окупувала 20% території Грузії. Інакше їх не пустять до закладу.

[ + – ] Анкета з бару Dedaena Фото: Скриншот

Біля бару телеведуча зустрілася з його власником і посперечалася з ним через анкету. Вона намагалася аргументувати свою позицію тим, що таке ставлення до Росії з боку власника бару дискримінує за національною ознакою. Однак Дато Лапаурі із нею не погодився. Він нагадав, що значна частина території Грузії знаходиться під російською окупацією, тому за словами власника закладу, росіянам не варто розраховувати в Грузії на теплий прийом.

"Як вам здається, виділяти росіян як націю в окрему категорію — це правильно? Чи можна людей за національною ознакою кудись не пускати?" — запитала Собчак у власника бару.

Той зі свого боку говорив із Собчак англійською мовою — він пояснив, що російську мову розуміє, проте не говорить нею.

"Ну, це ж загальноприйнята норма у всьому світі, що є візи, це нормально, комусь дають візи, комусь ні", — сказав власник закладу.

Після цього Собчак навела аргумент, що такий підхід до роботи з клієнтами, як у барі Dedaena стосовно росіян, є неприйнятним у цивілізованому світі. Вона навела приклад — якби євреїв не пускали до якогось із закладів Німеччини, працював би такий заклад. Дато Лапаурі відповів, що не бачить зв'язку між євреями у Німеччині та росіянами в Грузії.

Власник бару також додав, що Собчак точно не пустили б до закладу, бо вона голосувала на президентських виборах за Путіна. Зі свого боку журналістка уточнила, що віддала голос за політика лише у 2000 році, коли той висувався на перший термін.

Фокус також писав про те, що Ксенія Собчак вважає, що росіяни скоро повернуться з еміграції додому.

Також її викликали як свідка з приводу позову Микити Михалкова до режисера Віталія Манського. В інтерв'ю Собчак Манській заявив, що Михалков, як президент ММКФ, повинен знати про те, що гроші, що виділяються на фестиваль, крадуться. Михалков образився.