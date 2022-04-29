Ксенія Собчак вважає, що росіяни скоро повернуться з еміграції додому

Собчак прокоментувала пост Моргенштерна про те, що він хоче повернутися до Росії, але боїться за свою безпеку.

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Російська телеведуча Ксенія Собчак припустила, що незабаром з еміграції почнуть повертатися всі ті, хто залишив Росію з початку повномасштабної війни в Україні та зрозумів, що еміграція та відпустка — не одне й те саме. Про це знаменитість написала в себе в Telegram.

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Собчак прокоментувала пост репера Моргенштерна про те, що шоумену важко жити за кордоном і він хоче повернутися додому, але боїться за власну безпеку. На думку телеведучої, за кордоном багато тих, хто хоче додому.

"У когось вже скінчилися гроші й у фейсбуці величезна кількість "зламався комп'ютер/телефон/збираю на допомогу біженцям", люди витратили останні гроші, в паніці переїхавши за ілюзією, що весь світ їм винен і всі допоможуть. Ті, в кого не було дистанційної роботи, просто потрапили в пастку ситуації", — написала Собчак.

Журналістка додала, що деяким людям, які покинули країну, повертатися просто нікуди, оскільки вони віддали свої орендовані квартири, а грошей на нову оренду немає, з друзями посварилися і зупинитися нема де. На думку телеведучої, яка й сама виїжджала з Росії до Ізраїлю, де, за інформацією ЗМІ, отримала громадянство, в еміграції не було сенсу, тому що всередині країни все гаразд, а ціни, якщо й піднялися, то поки не наздогнали європейські.

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні Росія посилила репресії всередині країни, через що багато знаменитостей захотіли виїхати. Деякі не змогли адаптуватися за кордоном і вирішили повернутись додому, через що в Держдумі РФ їх назвали зрадниками й запропонували росіянам бойкотувати концерти таких зірок.

Фокус також писав про те, що Ксенія Собчак нещодавно повернулася до Росії. На початку березня вона полетіла із сином Платоном, за словами телеведучої, в заплановану відпустку.