Ксенія Собчак отримала громадянство Ізраїлю, продала квартиру та полетіла з Росії

Утім, сама Собчак не підтверджує та не заперечує отримання громадянства, але вже встигла продати квартиру в Москві за мільярд рублів.

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Ксенія Собчак, яка прославилася завдяки своїм інтерв'ю та участі в шоу "Дом 2", все-таки отримала громадянство Ізраїлю. Про це повідомило місцеве видання Haaretz.

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У матеріалі йдеться, що після вторгнення ЗС РФ в Україну в Росії посилилася цензура та політичні репресії, що змусило багатьох залишити цю країну. І Ізраїль став притулком для багатьох російських емігрантів. Тим більше, що "Ель-Аль" — одна з небагатьох іноземних авіакомпаній, яка досі регулярно літає в Росію та з Росії.

Раніше в Ізраїль полетіли Алла Пугачова та Максим Галкін, а нещодавно прибув і репер Моргенштерн. Ксенія Собчак, — запевняють журналісти видання, — прожила в Ізраїлі місяць і отримала громадянство. Її дід по материнській лінії був євреєм. Нагадаємо, її батько, Анатолій Собчак, мер Санкт-Петербурга, помер за загадкових обставин у 2000 році в готелі у Світлогорську. Офіційно від гострої серцевої недостатності. Мати — Людмила Нарусова, — обіймає посаду сенатора в РФ.

Сама Ксенія прославилася як представниця російської "золотої молоді", пізніше стала ведучою реаліті-шоу "Дом 2", у 2011-2012 роках підтримувала Бориса Нємцова й Олексія Навального, у 2018 році сама балотувалася на пост президента РФ, набравши 1,68% голосів. Прославилася також, коли стала брати інтерв'ю в багатьох знаменитостей і селебріті.

Після вторгнення ЗС РФ в Україну написала пост, у якому заявила, що "ми всі тепер замкнені в цій ситуації. Виходу немає". І зазначила, що росіяни ще багато років "розхльобуватимуть наслідки сьогоднішнього дня".

"Тепер я віритиму тільки в найгірші сценарії. Хоча завжди була оптимістом. Хоча всі, хто залишився в Росії зараз, — оптимісти. Песимісти все давно поїхали", — написала Собчак. І невдовзі її вже бачили в аеропорту Стамбула разом із сином. Утім, вона і зараз заперечує, що хоче виїхати з РФ, говорячи, що та поїздка була просто мандрівкою, обіцяною синові Платону.

[ + – ] Ксенія Собчак із сином Платоном Фото: Instagram xenia_sobchak

Тим часом джерело, знайоме із Собчак, каже, що вона та її син Платон, народжений у шлюбі з першим чоловіком Максимом Віторганом, отримали громадянство Ізраїлю так само, як і її другий чоловік, театральний режисер Костянтин Богомолов. Той одержав громадянство кілька років тому.

Після публікації статті Собчак опублікувала у своєму Telegram-каналі відео, зняте десь у Підмосков'ї. Вона заявила, що новина про отримання нею громадянства Ізраїлю не відповідає дійсності. "От хотіла розповісти: перебуваю на великій річці Йордан у районі Рубльово-Успенського шосе, і ось ресторан "Причал", дуже схожий на підмосковний ресторан Аркадія Новікова", — каже Собчак у ролику.

Утім, уже скоро її бачили в московському аеропорту "Домодєдово". Сама Собчак написала в соцмережах, що полетіла через роботу. "Минулого тижня літала в Ригу з Москви знімати декого. Зараз лечу знову з пересадками (рейси зараз є тільки через Ізраїль і Стамбул) за класним контентом. Інтерв'ю саме себе не зніме", — написала Собчак.

[ + – ] Ксенія Собчак (із рюкзаком на спині) в аеропорту Фото: "Известия"

Але квартиру в московському районі Хамовники Собчак продала. Угода принесла телеведучій 10,3 мільйона доларів, що становить близько мільярда рублів. Сама Собчак заявила, що вже багато років мешкає за містом.

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