Ксения Собчак получила гражданство Израиля, продала квартиру и улетела из России

Впрочем, сама Собчак не подтверждает и не отрицает получение гражданства, но уже успела продать квартиру в Москве за миллиард рублей

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Ксения Собчак, которая прославилась благодаря своим интервью и участию в шоу "Дом 2", все-таки получила гражданство Израиля. Об этом сообщило местное издание Haaretz.

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В материале говорится, что после вторжения ВС РФ в Украину в России усилилась цензура и политические репрессии, что заставил о многих покинуть эту страну. И Израиль стал прибежищем для многих российских эмигрантов. Тем более, что "Эль-Аль" — одна из немногих иностранных авиакомпаний, которая до сих пор регулярно летает в Россию и из России.

Так, ранее в Израиль улетели Алла Пугачева и Максим Галкин, а недавно прибыл и рэпер Моргенштерн. Ксения Собчак, — уверяют журналисты издания, — прожила в Израиле месяц и получила гражданство. Ее дед по материнской линии был евреем. Напомним, ее отец, Анатолий Собчак, мэр Санкт-Петербурга, скончался при загадочных обстоятельствах в 2000 году в гостинице в Светлогорске. Официально – от острой сердечной недостаточности. Мать – Людмила Нарусова, — занимает пост сенатора в РФ.

Сама Ксения прославилась, как представительница российской "золотой молодежи", позже стала ведущей реалити-шоу "Дом 2", в 2011-2012 гг. поддерживала Бориса Немцова и Алексея Навального, в 2018 году сама баллотировалась на пост президента РФ, набрав 1,68% голосов. Прославилась также, когда стала брать интервью у многих знаменитостей и селебрити.

После вторжения ВС РФ в Украину написала пост в котором заявила, что "мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет". И отметила, что россияне будут еще много лет "расхлебывать последствия сегодняшнего дня".

"Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас — оптимисты. Пессимисты все давно уехали", — написала Собчак. И вскоре ее уже видели в аэропорту Стамбула вместе с сыном. Впрочем, она и сейчас отрицает, что хочет уехать из РФ, говоря, что та поездка была просто путешествием, обещанным сыну Платону.

[ + – ] Ксения Собчак с сыном Платоном Фото: Instagram xenia_sobchak

Между тем источник, знакомый с Собчак, говорит, что она и ее сын Платон, рожденный в браке с первым мужем Максимом Виторганом, — получили гражданство Израиля. Равно, как и ее второй муж, театральный режиссер Константин Богомолов. Тот получил гражданство несколько лет назад.

После публикации статьи Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, снятое где-то в Подмосковье. Она заявила, что новость о получении ею гражданства Израиля не отвечает действительности. "Вот хотела рассказать: нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе и вот ресторан "Причал", очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова", — говорит Собчак в ролике.

Впрочем, уже скоро ее видели в московском аэропорту "Домодедово". Сама Собчак написала в соцсетях, что улетела по работе. "На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. Сейчас лечу опять с пересадками (рейсы сейчас есть только через Израиль и Стамбул) за классным контентом. Интервью само себя не снимет", — написала Собчак.

[ + – ] Ксения Собчак (с рюкзаком на спине) в аэропорту Фото: "Известия"

Но квартиру в московском районе Хамовники Собчак продала. Сделка принесла телеведущей 10,3 миллиона долларов, что составляет около миллиарда рублей. Сама Собчак заявила, что уже много лет живет за городом.

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