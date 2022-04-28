Росіянам запропонували бойкотувати артистів, які повернулися з-за кордону

На думку депутата Держдуми РФ Віктора Водолацького, росіяни мають бойкотувати концерти артистів, які покинули країну під час війни в Україні, а тепер вирішили повернутись.

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Депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький заявив, що росіянам слід ігнорувати знаменитостей, які повертаються на батьківщину з-за кордону. На думку депутата всіх, хто виїхав із країни з початку повномасштабної війни в Україні, бо їм соромно, не можна "називати росіянами", а росіянам треба припинити "годувати за гроші народу" таких зірок. Про це повідомляють росЗМІ.

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"З самого початку спеціальної військової операції в Україні ми спостерігаємо, як багато зірок російського шоубізнесу поїхали за кордон каятися в тому, що вони росіяни. Росіянами їх назвати не можна", — заявив Водолацький.

За словами депутата, знаменитості виправдовують свій від'їзд запланованою відпусткою або страхом за своє життя, але, на думку Водолацького, насправді йдеться про "злочинне боягузтво і страх перед зниженням рівня життя". Водолацький вважає, що російські знаменитості повертаються, бо не потрібні на Заході через відсутність таланту, тому їхні концерти та спектаклі треба бойкотувати та не запрошувати таких зірок на телепередачі.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні деякі російські зірки шоубізнесу різко засудили дії РФ, через що були змушені залишити країну, побоюючись за власну безпеку. Так із РФ поїхали журналіст Юрій Дудь, телеведуча Ксенія Собчак, співачка Земфіра, шоумен Максим Галкін та співачка Алла Пугачова. Дехто пояснив свій від'їзд запланованою відпусткою, як, наприклад, Ксенія Собчак, яка нещодавно повернулася до Москви з Ізраїлю, інші чесно зізналися, що більше не хочуть перебувати в країні, де закручують гайки та посилюють репресії.

Як писав раніше Фокус, шоумен Максим Галкін та співачка Алла Пугачова поїхали з Росії до Ізраїлю. Нещодавно російський гуморист розкритикував владу РФ за черговий воєнний злочин в Україні — обстріл крилатими ракетами Одеси.

Також Фокус повідомляв, що російський шоумен Іван Ургант повернувся до Росії, щоб розпродати нерухомість.