Россиянам предложили бойкотировать артистов, которые вернулись из-за границы

По мнению депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого, россияне должны бойкотировать концерты артистов, которые покинули страну во время войны в Украине, а теперь решили вернуться.

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Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что россиянам следует игнорировать знаменитостей, которые возвращаются на родину из-за границы. По мнению депутата всех, кто уехал из страны с начала полномасштабной войны в Украине, потому что им стыдно, нельзя "называть русскими", а россиянам надо прекратить "кормить за деньги народа" таких звезд. Об этом сообщают росСМИ.

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"С самого начала специальной военной операции на Украине мы наблюдаем, как многие звезды российского шоу-бизнеса поехали за рубеж каяться в том, что они россияне. Русскими их назвать никак нельзя", — заявил Водолацкий.

По словам депутата, знаменитости оправдывают свой отъезд запланированным отпуском или страхом за свою жизнь, но, по мнению Водолацкого, на самом деле речь идет о "преступной трусости и страхе перед понижением уровня жизни". Водолацкий считает, что российские знаменитости возвращаются, так как не востребованы на Западе из-за отсутствия таланта, поэтому их концерты и спектакли нужно бойкотировать и не приглашать таких звезд на телепередачи.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине некоторые российские звезды шоу-бизнеса резко осудили действия РФ, из-за чего были вынуждены покинуть страну, опасаясь за собственную безопасность. Так из РФ уехали журналист Юрий Дудь, телеведущая Ксения Собчак, певица Земфира, шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева. Некоторые объяснили свой отъезд запланированным отпуском, как, например, Ксения Собчак, которая недавно вернулась в Москву из Израиля, другие честно признались, что больше не хотят находиться в стране, где закручиваются гайки, и усиливаются репрессии.

Как писал ранее Фокус, шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева уехали из России в Израиль. Недавно российский юморист раскритиковал власть РФ за очередное военное преступление в Украине — обстрел крылатыми ракетами Одессы.

Также Фокус сообщал, что российский шоумен Иван Ургант вернулся в Россию, чтобы распродать недвижимость.