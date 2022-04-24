"А что мы там делаем?": Максим Галкин возмутился ракетным ударом ВС РФ по Одессе (видео)

По словам мужа Аллы Пугачевой, священники РПЦ молятся с патриархом Иерусалимским, везут в Москву Благодатный огонь и, одновременно с этим, поддерживают войну и убийства украинцев.

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Российский юморист и шоумен Максим Галкин раскритиковал власть РФ за очередное военное преступление в Украине — обстрел крылатыми ракетами Одессы. Видеообращение артист опубликовал в своем Instagram.

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Шоумен в начале видео сразу предупредил, что отключил возможность оставлять комментарии под своими публикациями. Такое решение Максим Галкин объяснил наплывом "российской ботофермы", которой платят за каждое оставленное под постом слово.

Муж Аллы Пугачевой посетовал, что священики РПЦ, которые молятся вместе с патриархом Иерусалимским Феофилом III, везут в Москву Благодатный огонь из Храма Гроба Господнего, и, одновременно с этим, поддерживают полномасштабную войну ВС РФ в Украине.

"Я не могу не задать пару естественных вопросов. В канун Пасхи, в день схождения Благодатного огня, летят российские крылатые ракеты в жилом дом в Одессе. Погибает семья, погибает 3-месячный ребенок. Как это?!… Я уже слышал "объяснения", что высокоточные ракеты попали в дом, потому что украинская ПВО их сбила. Не должна работать ПВО и тогда все будет хорошо?!", — возмутился Максим Галкин.

По его словам, Россия виновна в огромном количестве "страшных вещей", однако власти страны продолжают перекладывать ответственность за военные преступления ВС РФ на других.

"Зверства в Буче — это не мы. Малайзийский Боинг MH17 — это не мы. Мариуполь сравняли с землей — это не мы. В Одессу летит ракета — это мы, но не совсем мы. Все — не мы. А мы что там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память…", — подытожил Максим Галкин в своем видеообращении.

[ + – ] Максим Галкин возмутился ракетным ударом ВС РФ по Одессе

Напомним, 23 апреля ВС РФ осуществили ракетный удар по Одессе. Одна из российских крылатых ракет прилетела в жилой дом, в результате чего погибли 8 человек.

По данным Оперативного командования "Юг", ВС РФ осуществляли ракетный удар по Одессе с акватории Каспийского моря. Часть российских крылатых ракет удалось перехватить подразделениям украинской ПВО. В результате ракетного удара по Одессе погибла журналистка Валерия Глодан и ее 3-месячная дочь.