"А що ми там робимо?": Максим Галкін обурився ракетним ударом ЗС РФ по Одесі (відео)

За словами чоловіка Алли Пугачової, священики РПЦ моляться з патріархом Єрусалимським, везуть до Москви Благодатний вогонь і, водночас, підтримують війну та вбивства українців.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російський гуморист та шоумен Максим Галкін розкритикував владу РФ за черговий воєнний злочин в Україні — обстріл крилатими ракетами Одеси. Відеозвернення артист опублікував у своєму Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Шоумен на початку відео одразу попередив, що вимкнув можливість залишати коментарі під своїми публікаціями. Таке рішення Максим Галкін пояснив напливом "російської ботоферми", якій платять за кожне слово, що залишилося під постом.

Чоловік Алли Пугачової нарікав, що священики РПЦ, які моляться разом із патріархом Єрусалимським Феофілом III, везуть до Москви Благодатний вогонь із Храму Гробу Господнього, і водночас підтримують повномасштабну війну ЗС РФ в Україні.

"Я не можу не поставити кілька природних питань. Напередодні Великодня, в день сходження Благодатного вогню, летять російські крилаті ракети в житловий будинок в Одесі. Гине сім'я, гине 3-місячна дитина. Як це?! ... Я вже чув "пояснення", Що високоточні ракети потрапили в будинок, тому що українська ППО їх збила. Не повинна працювати ППО і тоді все буде добре?!", — обурився Максим Галкін.

За його словами, Росія винна у величезній кількості "страшних речей", проте влада країни продовжує перекладати відповідальність за воєнні злочини ЗС РФ на інших.

"Звірства в Бучі — це не ми. Малайзійський Боїнг MH17 — це не ми. Маріуполь зрівняли із землею — це не ми. В Одесу летить ракета- це ми, але не зовсім ми. Все — не ми. А ми що там робимо? Глибокі співчуття всім рідним загиблих та світла пам'ять…", — підсумував Максим Галкін у своєму відеозверненні.

[ + – ] Максим Галкін обурився ракетним ударом ЗС РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 квітня ЗС РФ здійснила ракетний удар по Одесі. Одна з російських крилатих ракет прилетіла до житлового будинку, внаслідок чого загинули 8 людей.

За даними Оперативного командування "Південь", ЗС РФ здійснювали ракетний удар по Одесі з акваторії Каспійського моря. Частину російських крилатих ракет вдалося перехопити підрозділам української ППО. Внаслідок ракетного удару по Одесі загинула журналістка Валерія Глодан та її 3-місячна донька.