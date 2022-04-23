Росіяни випустили 6 ракет по Одесі: одна людина згоріла у своїй машині (відео)

Декілька квартир зруйновані сильно, в інших — вибухова хвиля вибила вікна, у дворі згоріло кілька машин.

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У суботу, 23 квітня, внаслідок ракетних ударів по Одесі загинув щонайменше один місцевий житель, чия машина була біля будинку і спалахнула. По місту випустили як мінімум шість крилатих ракет. Одна з них упала та розірвалася. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко.

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Свідки чули й бачили вибухи, а також уламки в різних районах міста.

"Це були як прильоти, так і відльоти нашого ППО. Наразі відомо, що кілька ракет вдалося збити", — йдеться в повідомленні.

Місцева влада евакуювала мешканців постраждалого будинку. Декілька квартир зруйновані сильно, в інших — вибухова хвиля вибила вікна в будинках, у дворі згоріло кілька машин.

Прокремлівські Telegram-канали пишуть, що удари завдавали ракетами "Калібр", на будинки впали уламки збитих снарядів, а метою були склади ПММ.

У місцевих жителів, котрі знімають руйнування, забирають телефони.

Депутат Одеської міськради Петро Обухов підтвердив інформацію про ракетний удар, повідомивши про "подарунки" Путіна до Великодня.

Ексдепутат Верховної Ради Ілля Кива визнав, що російські ракети влучили в житловий комплекс та уточнив, що це були "калібри".

За його даними, вибухів було чотири.

"Одна з ракет прилетіла в житловий комплекс, одна — в об'єкт інфраструктури. У дворі комплексу згоріло кілька машин. Кілька квартир зруйновані сильно, в інших вилетіли вікна", — поділився інформацією екснардеп.

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Раніше Фокус повідомляв, що Головнокомандувач ЗСУ закликав громадян не викладати у мережу відео руйнувань від ударів російської армії, а також не оцінювати публічно бойові дії.