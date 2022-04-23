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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Головнокомандувач ЗСУ закликав громадян не оцінювати публічно-бойові дії

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Валерій Залужний, зсу,
Фото: Генштаб ВСУ | Валерій Залужний

Валерій Залужний звернув увагу громадськості на те, що в соцмережах іноді публікуються відомості, за допомогою яких ворог може завдавати втрат ЗСУ.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний закликав громадян країни та блогерів із великою аудиторією особливо не викладати інформацію щодо логістики та забезпечення ЗСУ, а також утриматися від публічних оцінок бойових дій. Про це повідомляється на сторінці Головкому ЗСУ у Facebook.

Залужний спробував звернути увагу громадськості на те, що в соцмережах іноді публікується інформація, за допомогою якої ворог може завдавати втрат Збройним Силам України.

"Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції, — пояснив він. — Тільки військове керівництво має всю повноту інформації і використовує її для відбиття агресії".

За словами Залужного, нерозповсюдження важливої інформації — запорука успішного знищення супротивника. Він також нагадав, що збройні сили України зіткнулися з потужним, підступним і безжальним ворогом, який використовує будь-які можливі засоби, щоб завдавати втрат ЗСУ.

"Не ставайте інструментом у його руках!" — попередив Залужний.

Раніше Фокус повідомляв, що радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що ЗС РФ вдалося просунутися на Запорізькому й Ізюмському напрямках. На думку чиновника, цей поступ незначний і його не можна назвати навіть тактичним, не те що оперативним успіхом.