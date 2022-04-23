Головнокомандувач ЗСУ закликав громадян не оцінювати публічно-бойові дії

Валерій Залужний звернув увагу громадськості на те, що в соцмережах іноді публікуються відомості, за допомогою яких ворог може завдавати втрат ЗСУ.

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Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний закликав громадян країни та блогерів із великою аудиторією особливо не викладати інформацію щодо логістики та забезпечення ЗСУ, а також утриматися від публічних оцінок бойових дій. Про це повідомляється на сторінці Головкому ЗСУ у Facebook.

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Залужний спробував звернути увагу громадськості на те, що в соцмережах іноді публікується інформація, за допомогою якої ворог може завдавати втрат Збройним Силам України.

"Військове керівництво не надає жодної важливої інформації про поточні операції, — пояснив він. — Тільки військове керівництво має всю повноту інформації і використовує її для відбиття агресії".

За словами Залужного, нерозповсюдження важливої інформації — запорука успішного знищення супротивника. Він також нагадав, що збройні сили України зіткнулися з потужним, підступним і безжальним ворогом, який використовує будь-які можливі засоби, щоб завдавати втрат ЗСУ.

"Не ставайте інструментом у його руках!" — попередив Залужний.

Раніше Фокус повідомляв, що радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що ЗС РФ вдалося просунутися на Запорізькому й Ізюмському напрямках. На думку чиновника, цей поступ незначний і його не можна назвати навіть тактичним, не те що оперативним успіхом.