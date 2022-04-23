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Военный Фокус Российско-украинская война

Главнокомандующий ВСУ призвал граждан не оценивать публично боевые действия

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Валерий Залужный. всу,
Фото: Генштаб ВСУ | Валерий Залужный.

Валерий Залужный обратил внимание общественности на то, что в соцсетях иногда публикуются сведения, с помощью которых враг может наносить потери ВСУ.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный призвал граждан страны и блогеров с большой аудиторией, в особенности, не выкладывать информацию относительно логистики и снабжения ВСУ, а также воздержаться от публичных оценок боевых действий. Об этом сообщается на странице Главкома ВСУ в Facebook.

Залужный попытался обратить внимание общественности на то, что в соцсетях время от времени публикуется информация, с помощью которой враг может наносить потери Вооруженным Силам Украины.

"Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях, — объяснил он. — Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии".

По словам Залужного, нераспространение важной информации — залог успешного уничтожения противника. Он также напомнил, что вооруженные силы Украины столкнулись с мощным, коварным и безжалостным врагом, который использует любые возможные средства, чтобы наносить потери ВСУ.

"Не становитесь инструментом в его руках!" — предупредил Залужный.

Ранее Фокус сообщал, что советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что ВС РФ удалось продвинуться в Запорожском и Изюмском направлениях. По мнению чиновника, это продвижение незначительное и его нельзя назвать даже тактическим, не то что оперативным успехом.