Россияне выпустили 6 ракет по Одессе: один человек сгорел в своей машине (видео)

Несколько квартир разрушены сильно, в других — взрывной волной выбило окна, во дворе сгорели несколько машин.

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В субботу, 23 апреля, в результате ракетных ударов по Одессе погиб по меньшей мере один местный житель, чья машина находилась возле дома и загорелась. По городу было выпущено как минимум шесть крылатых ракет. Одна из ракет упала и разорвалась. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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Свидетели слышали и видели взрывы, а также падающие обломки в разных районах города.

"Это были как прилеты, так и отлеты нашего ПВО. Сейчас известно, что несколько ракет удалось сбить", — говорится в сообщении.

Местные власти эвакуировали жильцов пострадавшего дома. Несколько квартир разрушены сильно, в других — взрывной волной выбило окна в домах, во дворе сгорели несколько машин.

Прокремлевские Telegram-каналы пишут, что удары наносились ракетами "Калибр", на дома упали обломки сбитых снарядов, а целью были склады ГСМ.

У местных жителей, которые снимают разрушения, забирают телефоны.

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов подтвердил информацию о ракетном ударе, сообщив о "подарках" Путина к Пасхе.

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива признал, что российские ракеты попали в жилой комплекс и уточнил, что это были "калибры".

По его данным, взрывов было четыре.

"Одна из ракет прилетела в жилой комплекс, одна — в объект инфраструктуры. Во дворе комплекса сгорели пара машин. Несколько квартир разрушены сильно, в остальных вылетели окна", — поделился информацией экс-нардеп.

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Ранее Фокус сообщал, что Главнокомандующий ВСУ призвал граждан не выкладывать в сеть видео разрушений от ударов российской армии, а также не оценивать публично боевые действия.