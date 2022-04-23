Обстріл Одеси: загинуло 6 людей, пожежу в будинку ліквідовано (відео)

Внаслідок обстрілу Одеси російськими ракетами загинула дитина та постраждало 18 людей.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У суботу, 23 квітня, внаслідок обстрілу Одеси ракета потрапила до 16-поверхового житлового будинку в Київському районі. Через це спалахнула пожежа, яка охопила квартири на 4 та 5 поверсі багатоповерхівки. Пожежу, яка охопила площу 220 кв.м, було ліквідовано, повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Рятувальники повідомляють, що внаслідок обстрілу загинуло 6 людей, серед них – 1 дитина. Також відомо, що постраждали 18 людей. З-під завалів рятувальники врятували двох людей, також довелося евакуювати 86 мешканців будинку.

Мер Одеси Геннадій Труханов відвідав у лікарні постраждалих від ракетного удару. Там перебувають 8 одеситів, повідомляє Telegram-канал Одеса. Офіційно.

[ + – ] Мер Одеси Геннадій Труханов відвідав у лікарні постраждалих від ракетного удару Фото: Telegram

"Ці нелюди відповідатимуть за все. На нашому боці – справедливість та майбутня перемога", – цитує Труханова Telegram-канал Одеса. Офіційно.

Фокус вже писав про те, що по Одесі було випущено щонайменше шість крилатих ракет. Внаслідок обстрілу одна людина згоріла у своїй машині.

23 квітня, в період з 14 до 15 години група ППО Повітряного командування "Південь" проводила бойові дії, щоб знищити російські ракети, які були випущені літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря, було знищено 2 крилаті ракети, а також 2 БПЛА, які ймовірно здійснили коригування польоту ракет, повідомляє прес-служба Повітряного командування "Південь" у Facebook.

За фактом ракетного обстрілу Одеси, Нацполіція відкрила кримінальне провадження із статтею порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомила начальниця відділу комунікації відомства Любов Гордієвська, пише Суспільне. Одеса.

Фокус вже писав, що, на думку американських військових експертів, армія РФ сильно виснажена, щоб продовжувати війну в Україні.