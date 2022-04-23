Обстрел Одессы: погибли 6 человек, пожар в доме ликвидирован (видео)

В результате обстрела Одессы российскими ракетами погиб ребенок и пострадало 18 человек.

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В субботу, 23 апреля, в результате обстрелов Одессы ракета попала в 16-этажный жилой дом в Киевском районе. Из-за этого вспыхнул пожар, который охватил квартиры на 4 и 5 этаже многоэтажки. Пожар, который охватил площадь в 220 кв.м был ликвидирован, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

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Спасатели сообщают, что в результате обстрела погибли 6 человек, среди них – 1 ребенок. Также известно, что пострадали 18 человек. Из-под завалов спасатели спасли двух людей, также пришлось эвакуировать 86 жителей дома.

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил в больнице пострадавших от ракетного удара. Там находится 8 одесситов, сообщает Telegram-канал Одеса. Офіційно.

[ + – ] Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил в больнице пострадавших от ракетного удара Фото: Telegram

"Эти нелюди ответят за все. На нашей стороне — справедливость и будущая победа", — цитирует Труханова Telegram-канал Одеса. Офіційно.

Фокус уже писал о том, что по Одессе было выпущено как минимум шесть крылатых ракет. В результате обстрела один человек сгорел в своей машине.

23 апреля, в период с 14 до 15 часов группа ПВО Воздушного командования "Юг" проводила боевые действия, чтобы уничтожить российские ракеты, которые были выпущены самолетами ТУ-95 из акватории Каспийского моря, Было уничтожено 2 крылатые ракеты, а также 2 БПЛА, которые вероятно осуществили корректировку полета ракет, сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг" в Facebook.

По факту ракетного обстрела Одессы, Нацполиция открыла уголовное производство со статьей нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщила начальница отдела коммуникации ведомства Любовь Гордиевская, пишет Суспільне.Одеса.

Фокус уже писал, что по мнению американских военных экспертов, армия РФ сильно истощена, чтобы продолжать войну в Украине.