Армия РФ сильно истощена, чтобы продолжать войну в Украине, - Business Insider

Эксперты говорят, что проблемы, с которыми Россия столкнулась в начале войны с Украиной, скорее всего, будут продолжать преследовать армию страны-оккупанта.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

По словам экспертов, в боевых действиях на Донбассе у ВС РФ есть некоторые преимущества. Но российская армия слишком истощена, чтобы это сыграло важную роль, сообщает Business Insider.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Бывший американский военный, а сейчас военный аналитик ЦРУ Джеффри Эдмондс считает, что потрепанная войной российская армия, сосредоточив боевые действия на Донбассе, имеет некоторые преимущества в этом регионе.

"Но это не означает, что русские воюют лучше, чем украинцы на этом этапе войны", — говорит Эдмондс.

Преимущества армии РФ на Донбассе

По словам Эдмондса, у российской армии на востоке Украины меньше проблем с логистикой, так как цепочки поставок горючего и боеприпасов идут через временно оккупированную территорию Украины, где находятся так называемые "ЛНР" и "ДНР".

"Русские также могут лучше использовать свои ВВС, поскольку теперь они могут наносить удары с близлежащей территории, которая контролируется РФ", — говорит Эдмондс.

По словам военного эксперта, новый командующий войсками РФ Александр Дворников может упорядочить управление военными соединениями. Также на востоке Украины, учитывавшая более открытую местность, чем на севере нашей страны, россияне могут более эффективно использовать свою бронетехнику и артиллерию.

Армия РФ "наступает на те же грабли"

"Но я считаю, что проблемы, с которыми столкнулись русские в начале войны с Украиной, а это неумелое руководство войсками, плохая тактика, а также плохо обученные войска, все это будет и дальше преследовать армию РФ. Это снижает их шансы захватить больше территории Украины, тем более, что украинцы хорошо закрепились на Донбассе и получают артиллерию и бронетехнику из США. У них есть хорошее вооружение. Также против русских работает ситуация, когда они пытаются собрать подразделения из разных частей, которые не очень эффективно воюют вместе", — говорит Эдмондс.

По словам Марка Канчиана, бывшего военного, а сейчас сотрудника из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, США, Россия начала использовать старые запасы оружия и в отличие от Украины, не может похвастаться поставками нового вооружения.

Огромные потери россиян

"Стоит учитывать и тот факт, что скорее всего, русские потеряли во время войны с Украиной столько же военных и техники, сколько они потеряли за 10 лет войны в Афганистане. Это очень большие потери и у них нечем их восполнить", — говорит Канчиан.

По оценкам НАТО, 40 тысяч российских военных было взято в плен, ранено или убито за 6 недель вторжения России в Украину. Также в военном союзе считают, что во время войны погибло от 7 до 15 тысяч солдат армии РФ. У оставшихся солдат на фронте низкий моральный дух и есть значительные проблемы с обеспечением, пишет Business Insider.

Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона сообщает, что подразделения РФ, которые принимали участие в войне на севере Украины настолько потрепаны, что в ближайшее время не смогут быть задействованными в войне на Донбассе. Некоторые из этих военных соединений были практически полностью уничтожены. В тоже время, по словам, представителя Пентагона, Россия попытается мобилизовать 60 тысяч солдат для продолжения войны.

Неэффективная тактика российской армии

"Армия РФ продолжает ежедневно атаковать позиции ВСУ на востоке Украины, но это небольшие атаки. Это не принесет каких-либо существенных результатов, учитывая, что многие подразделения войск РФ имеют серьезные потери после боев на северо-востоке Украины", — говорит Мэйсон Кларк из Института по изучения войны, США.

По словам Кларка, русские войска пытаются сделать то же самое, что они делали в начале войны. А именно они наступают отдельными батальонами, вместо того, чтобы начать крупное наступление.

"Я смотрю с оптимизмом на то, что ВСУ сможет отразить подобные атаки войск РФ", — говорит Кларк.

Украинцы — крутые

В то же время Джеффри Эдмондс считает, что поведение России на данном этапе войны во многом зависит от того, чего хочет добиться Украина. Есть ли в планах страны полное вытеснение российских войск с территории оккупированного Донбасса или же ВСУ просто хочет сдержать дальнейшее продвижение армии РФ?

Кстати, перед началом вторжения России в Украину, Эдмондс был довольно скептичен в плане того, сможет ли наша армия противостоять россиянам. Но теперь он поменял свое мнение.

"Русские показали себя довольно неадекватными, а украинцы показали себя довольно крутыми", — говорит Эдмондс.

Напоминаем, что ВСУ разбили командный пункт россиян под Херсоном. В результате уничтожено 2 генерала РФ, а еще один находится в критическом состояниии из-за тяжелого ранения.