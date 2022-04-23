Армія РФ сильно виснажена, щоб продовжувати війну в Україні, — Business Insider

Експерти кажуть, що проблеми, з якими Росія зіткнулася на початку війни з Україною, найімовірніше, продовжуватимуть переслідувати армію країни-окупанта.

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За словами експертів, у бойових діях на Донбасі у ЗС РФ є деякі переваги. Але російська армія надто виснажена, щоби це відіграло важливу роль, повідомляє Business Insider.

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Колишній американський військовий, а зараз військовий аналітик ЦРУ Джеффрі Едмондс вважає, що пошарпана війною російська армія, зосередивши бойові дії на Донбасі, має деякі переваги в цьому регіоні.

"Але це не означає, що росіяни воюють краще за українців на цьому етапі війни", — каже Едмондс.

Переваги армії РФ на Донбасі

За словами Едмондса, в російської армії на сході України менше проблем із логістикою, оскільки ланцюжки постачання пального та боєприпасів йдуть через тимчасово окуповану територію України, де знаходяться так звані "ЛНР" та "ДНР".

"Росіяни також можуть краще використати свої ВПС, оскільки тепер вони можуть завдавати ударів з прилеглої території, яку контролює РФ", — каже Едмондс.

За словами військового експерта, новий командувач військ РФ Олександр Дворников може впорядкувати управління військовими з'єднаннями. Також на сході України, враховуючи відкритішу місцевість, ніж на півночі нашої країни, росіяни можуть ефективно використовувати свою бронетехніку та артилерію.

Армія РФ "наступає на ті ж граблі"

"Але я вважаю, що проблеми, з якими зіткнулися росіяни на початку війни з Україною, а це невміле керівництво військами, погана тактика, а також погано навчені війська, все це й надалі переслідуватиме армію РФ. Це знижує їхні шанси захопити більше території України, тим більше, що українці добре закріпилися на Донбасі та отримують артилерію та бронетехніку зі США. Вони мають гарне озброєння. Також проти росіян працює ситуація, коли вони намагаються зібрати підрозділи з різних частин, які не дуже ефективно воюють разом”, — каже Едмондс.

За словами Марка Канчіана, колишнього військового, а зараз співробітника з Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, США, Росія почала використовувати старі запаси зброї та, на відміну від України, не може похвалитися постачанням нового озброєння.

Величезні втрати росіян

"Варто враховувати й той факт, що найімовірніше, росіяни втратили під час війни з Україною стільки ж військових та техніки, скільки вони втратили за 10 років війни в Афганістані. Це дуже великі втрати й у них нема чим їх заповнити", — говорить Канчіан.

За оцінками НАТО, 40 тисяч російських військових взяті в полон, поранені або вбиті за 6 тижнів вторгнення Росії в Україну. Також у військовому союзі вважають, що під час війни загинуло від 7 до 15 тисяч солдатів армії РФ. У солдатів, що залишилися, на фронті низький моральний дух і є значні проблеми із забезпеченням, пише Business Insider.

Видання з посиланням на високопосадовця Пентагона повідомляє, що підрозділи РФ, які брали участь у війні на півночі України настільки пошарпані, що найближчим часом не зможуть бути залученими у війні на Донбасі. Деякі з цих військових з'єднань були майже повністю знищені. Водночас, за словами представника Пентагону, Росія спробує мобілізувати 60 тисяч солдатів для продовження війни.

Неефективна тактика російської армії

"Армія РФ продовжує щодня атакувати позиції ЗСУ на сході України, але це невеликі атаки. Це не принесе будь-яких суттєвих результатів, враховуючи, що багато підрозділів військ РФ мають серйозні втрати після боїв на північному сході України", — каже Мейсон Кларк. Інститут вивчення війни, США.

За словами Кларка, російські війська намагаються зробити те саме, що вони робили на початку війни. А саме вони наступають окремими батальйонами, замість почати великий наступ.

"Я дивлюся з оптимізмом на те, що ЗСУ зможе відбити такі атаки військ РФ", — говорить Кларк.

Українці — круті

Водночас Джеффрі Едмондс вважає, що поведінка Росії на цьому етапі війни багато в чому залежить від того, чого хоче досягти Україна. Чи є в планах країни повне витіснення російських військ з території окупованого Донбасу чи ЗСУ просто хоче стримати подальше просування армії РФ?

До речі, перед початком вторгнення Росії в Україну, Едмондс був досить скептичний щодо того, чи зможе наша армія протистояти росіянам. Але тепер він змінив свою думку.

"Росіяни показали себе досить неадекватними, а українці показали себе досить крутими", — каже Едмондс.

Нагадуємо, що ЗСУ розбили командний пункт росіян під Херсоном. Внаслідок цього знищено 2 генералів РФ, а ще один перебуває в критичному стані через тяжке поранення.