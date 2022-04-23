ЗСУ розбили командний пункт росіян під Херсоном: знищено 2 генерали РФ

Внаслідок удару по позиціях військ РФ українській армії вдалося знищити 2 генерали, ще один – важко поранений.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

22 квітня ЗСУ завдали удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової армії РФ у Херсонській області. Цей ППУ російські військові розмістили неподалік лінії фронту, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки МО України у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Внаслідок завданого удару нашими військами по ППУ 49 армії загинули 2 генерали РФ, а ще один отримав тяжке поранення і перебуває в критичному стані. Як повідомляє ураїнська розвідка, його евакуювали із зони бойових дій.

Поки що даних про те, хто саме з генералів був убитий і хто був поранений, немає. Розвідка уточнює імена російських генералів. Українські розвідники продовжують пошук важливих цілей для завдання ударів ЗСУ по позиціях російських окупантів, щоб завдати їм максимальної шкоди, йдеться в повідомленні.

Фокус писав про те, що радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович вже повідомляв про завданий удар ЗСУ по командному пункту військ РФ.

В інтерв'ю журналісту Марку Фейгіну, Арестович повідомив, що удар був "крутішим за Чорнобаївку". За його словами, у ППУ перебувало приблизно 50 старших російських офіцерів.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ зірвали евакуацію мешканців з Маріуполя до Запоріжжя та розпочали "націоналізацію" житла в місті. За словами радника голови Маріуполя Петра Анрющенка, людей силою відправили в окуповану частину Донецької області.

Також нагадуємо про те, що військові РФ розпочали примусову мобілізацію українців у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях. Росіяни хочуть надіслати їх на фронт.

Водночас, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не оцінювати у соцмережах бойові дії в Україні. Оскільки за допомогою цієї інформації ворог може завдавати ударів по позиціях нашої армії.

Як уже повідомляв Фокус, Росія обстрілює Україну з чотирьох підводних човнів у Чорному морі. Вони можуть запускати ракети, знаходячись на глибині до 50 метрів, тому загрозу складно помітити навіть за допомогою супутників.