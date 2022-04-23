ЗС РФ зірвали евакуацію жителів із Маріуполя та розпочали "націоналізацію" житла

23 квітня не менше 200 жителів міста хотіли виїхати до Запоріжжя, але російські військові розігнали тих, хто зібрався силою.

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Вранці, 23 квітня, приблизно дві сотні мешканців Маріуполя зібралися біля ТЦ "Порт-Сіті", щоб евакуюватись до Запоріжжя. Але вони не змогли виїхати, оскільки російські військові наказали людям розходитися, оскільки, за їхніми словами, очікується обстріл, повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови Маріуполя Петро Анрющенко.

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Як повідомив Андрющенко, всіх маріупольців, які чекали евакуацію, змусили в грубій формі залишити місце збору. І автобуси, які мали відвезти мирних жителів до Запоріжжя, так і не подали.

У той же час російські окупанти подали автобуси до іншого місця, яке знаходиться неподалік початкової точки збору, а саме до ТЦ "Метро". Людям, які сіли в автобуси, повідомили, що їх відправлять до окупованого росіянами Докучаєвська Донецької області. Жителям міста російські військові сказали, що зміна пункту призначення пов'язана з тим, що "націоналісти обстріляли точку евакуації".

"Це чергова брехня. Вкотре військові РФ зірвали евакуацію з Маріуполя", — написав Анрющенко.

Також радник мера Маріуполя у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що російські окупанти мають намір "націоналізувати" житло мешканців міста, яке залишилося без власників. У Маріуполі загарбники хочуть провести реєстрацію житлового фонду та "націоналізувати" те, що залишилося без власників.

За словами Анрющенка, у рамках фільтраційних заходів у Маріуполі, військові РФ анонсували проведення реєстрації житлового фонду. Вся нерухомість, власники якої не подадуть документи, буде "націоналізована", — написав Андрющенко.

Нагадуємо, що окупанти розпочали примусову мобілізацію українців у трьох областях. Українська розвідка повідомляє, що молодих людей призовного віку хочуть відправити на найважчі ділянки фронту та змусити воювати проти ЗСУ. Примусову мобілізацію зазнали також українські медики, яких хочуть відправити на фронт допомагати пораненим солдатам РФ.

Нагадуємо, що росіяни випустили 6 ракет по Одесі. Внаслідок обстрілу одна людина згоріла у своїй машині. Також згоріло кілька квартир у житловому будинку.