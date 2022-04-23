ВС РФ сорвали эвакуацию жителей из Мариуполя и начали "национализацию" жилья

23 апреля не менее 200 жителей города хотели выехать в Запорожье, но российские военные разогнали собравшихся силой.

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Утром, 23 апреля, примерно две сотни жителей Мариуполя собрались возле ТЦ "Порт-Сити", чтобы эвакуироваться в Запорожье. Но они не смогли выехать, так как русские военные приказали людям расходиться, так как, по их словам, ожидается обстрел, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Мариуполя Петр Анрющенко.

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Как сообщил Андрющенко, всех собравшихся мариупольцев, которые ждали эвакуацию, заставили в грубой форме покинуть место сбора. И автобусы, которые должны были отвезти мирных жителей в Запорожье, так и не подали.

В то же время русские оккупанты подали автобусы к другому месту, которое находится недалеко от первоначальной точки сбора, а именно к ТЦ "Метро". Людям, которые сели в автобусы, сообщили, что их отправят в оккупированный россиянами Докучаевск, Донецкой области. Жителям города русские военные сказали, что смена пункта назначения связана с тем, что "националисты обстреляли точку эвакуации".

"Это очередное вранье. В который раз военные РФ сорвали эвакуацию из Мариуполя", — написал Анрющенко.

Также советник мэра Мариуполя в своем Telegram-канале сообщил о том, что русские оккупанты намереваются "национализировать" жилье жителей города, которое осталось без собственников. В Мариуполе захватчики хотят провести регистрацию жилого фонда и "национализировать" то, что осталось без владельцев.

По словам Анрющенко, в рамках фильтрационных мероприятий в Мариуполе, военные РФ анонсировали проведение регистрации жилищного фонда. Вся недвижимость, владельцы которой не подадут документы, будет "национализирована", — написал Андрющенко.

Напоминаем, что оккупанты начали принудительную мобилизацию украинцев в трех областях. Украинская разведка сообщает, что молыдх людей призывного возраста хотят отправить на самые тяжелые участки фронта и заставить воевать против ВСУ. Принудительной мобилизации подверглись также украинские медики, которых хотят отправить на фронт помогать раненым солдатам РФ.

Напоминаем, что россияне выпустили 6 ракет по Одессе. В результате обстрела один человек сгорел в своей машине. Также сгорело несколько квартир в жилом доме.