Забирают молодежь. Оккупанты начали принудительную мобилизацию украинцев в трех областях

По данным Главного управления разведки МО Украины русские мобилизуют даже медиков.

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Российские захватчики начали принудительную мобилизацию населения для отправки их на фронт на временно оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в Facebook.

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По данным украинской разведки русские начали мобилизовать молодежь, которая проживает в населенных пунктах, которые в данный момент находятся в оккупации.

Также военные РФ начали мобилизацию с последующей отправкой на фронт украинских медиков. Например, в городе Волчанск Харьковской области, младший медперсонал отправляют на передовую, чтобы они помогали раненым военным РФ. В случае отказа ехать на фронт им грозят расстрелом.

По данным украинской разведки, чтобы провести мобилизацию украинского населения на временно оккупированных территориях, войска РФ практически полностью перекрыли возможность выезда населения на контролируемые нашей страной территории. В частности, это касается Херсонской области.

Также русские военные и ФСБ в Запорожской области занимаются поиском жителей Украины призывного возраста, чтобы они потом отправились на фронт на самые тяжелые участки.

Как уже сообщал Фокус, украинские военные провели успешное контрнаступление в Харьковской области, где им удалось освободить несколько населенных пунктов.

Напоминаем, что по данным украинской разведки войска РФ ищут слабые места ВСУ, чтобы начать масштабное наступление на востоке нашей страны. ВС РФ перебрасывает туда все БТГ из Беларуси и областей России, которые находятся рядом с северной границей Украины.

Но, по словам эксперта, военных РФ на Донбассе ждет провал, как и под Киевом. Фредерик Каган считает, что российские войска оказались "потемкинской армией", в том смысле, что они хорошо выглядели на учениях, но не на поле боя.