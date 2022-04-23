Россия ищет слабые места ВСУ, чтобы начать масштабное наступление на Востоке, — ГУР МО

ВС РФ перебрасывает на Донбассе все БТГ из Беларуси и областей рядом с северной границей Украины.

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Российская армия практически перегруппировала войска для масштабного наступления в Украине. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба в Facebook.

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По его словам, Россия заканчивает перегруппировку и пытается выявить самые уязвимые места украинской армии, а затем атаковать ВСУ в Донецком операционном районе и "закрепить свой успех". На сегодняшний день все батальонно-тактические группы перебрасываются на Донбасс из Беларуси и районов, граничащих с северной границей Украины.

По данным украинской разведки, россияне не отказались от штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, где укрылись бойцы ВСУ и мирные жители. Вместо широкомастабного удара они планируют бросить в бой подразделения Росгвардии, ФСБ и других силовых структур.

"Будут продолжать наступление именно на завод "Азовсталь" для того, чтобы уничтожить наше сопротивление", — заявил Вадим Скибицкий.

Ранее американские эксперты предположили, что Россия готовится к более масштабным боевым действиям на Донбассе. ВС РФ могут усилить обстрелы украинских городов, чтобы отвлечь ВСУ от атак на Востоке Украины.

Накануне Вадим Скибицкий сообщил, что армия Беларуси сосредоточила 7 БТГ на границе с Украиной и Польшей. Как выяснила украинская разведка, они готовятся к ведению боевых действий с привлечением авиации и средств ПВО.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода "Азовсталь" ради сохранения жизней российских военнослужащих. Однако журналист Юрий Бутусов утверждает, что ВС РФ продолжают обстреливать металлургический комбинат, используя авиацию и артиллерию, а вражеская пехота атакует его со всех сторон.