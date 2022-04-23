Росія шукає слабкі місця ЗСУ, щоб розпочати масштабний наступ на Сході, — ГУР МО

ЗС РФ перекидає на Донбасі всі БТГ із Білорусі й областей поряд із північним кордоном України.

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Російська армія практично перегрупувала війська для масштабного наступу в Україні. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба у Facebook.

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За його словами, Росія закінчує перегрупування та намагається виявити найвразливіші місця української армії, а потім атакувати ЗСУ в Донецькому операційному районі та "закріпити свій успіх". Наразі всі батальйонно-тактичні групи перекидаються на Донбас із Білорусі та районів, що межують із північним кордоном України.

За даними української розвідки, росіяни не відмовилися від штурму металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, де сховалися бійці ЗСУ та мирні жителі. Замість широкомасштабного удару вони планують кинути в бій підрозділи Росгвардії, ФСБ й інших силових структур.

"Продовжуватимуть наступ саме на завод "Азовсталь" для того, щоб знищити наш опір", — заявив Вадим Скібіцький.

Раніше американські експерти припустили, що Росія готується до масштабніших бойових дій на Донбасі. ЗС РФ можуть посилити обстріл українських міст, щоб відвернути ЗСУ від атак на Сході України.

Напередодні Вадим Скібіцький повідомив, що армія Білорусі зосередила 7 БТГ на кордоні з Україною та Польщею. Як з'ясувала українська розвідка, вони готуються до ведення бойових дій із залученням авіації та засобів ППО.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав скасувати штурм заводу "Азовсталь" задля збереження життів російських військовослужбовців. Проте журналіст Юрій Бутусов стверджує, що ЗС РФ продовжує обстрілювати металургійний комбінат, використовуючи авіацію й артилерію, а ворожа піхота атакує його з усіх боків.