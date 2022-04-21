Незважаючи на заяви Путіна: війська РФ продовжують штурм "Азовсталі" в Маріуполі

Президент РФ наказав зупинити спроби захопити завод, проте супротивник продовжує бомбардування його території, де знаходяться українські військові та мирні жителі.

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Незважаючи на заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що він розпорядився припинити штурм території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, наступ російських військ на цей об'єкт, де залишаються українські військові та мирні жителі, триває. Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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За словами автора публікації, противник продовжує обстрілювати "Азовсталь" за допомогою артилерії та авіації, а російська піхота все ще намагається штурмувати українські позиції з усіх боків.

"Російські підрозділи просуваються в суцільних руїнах, бої йдуть уже на території "Азовсталі". Українці б'ються на останньому рубежі, відступати звідти вже нема куди", — написав Бутусов.

Зі свого боку радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що в ці хвилини відбувається бомбардування та обстріл території заводу. Бої проходять, за його словами, і в районі трамвайного депо, яке знаходиться на великій відстані від "Азовсталі".

"Це просто для розуміння "зелених коридорів для Азовсталі" та "перемоги Путіна над Маріуполем". Я впевнений — загарбники не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередині "Азовсталі". Ані наших Захисників. Ані цивільних", — заявив Андрющенко.

За словами радника глави міста, лише зовнішнє втручання у ситуацію і забезпечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів може гарантувати реальний порятунок усіх військових і мирних жителів, які перебувають у Маріуполі.

Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, президент Росії Володимир Путін провів нараду з головою Міністерства оборони Сергієм Шойгу, під час якої лідер РФ наказав скасувати штурм заводу "Азовсталь", мотивуючи це тим, що потрібно зберегти життя російських солдат.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу заявив, що наказ Путіна свідчить, що російські війська не можуть взяти "Азовсталь".