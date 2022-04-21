Заява Путіна означає, що росіяни не можуть взяти "Азовсталь" — Арестович (відео)

Радник глави Офісу Президента впевнений, що відмова російського керівництва від штурму позицій українських сил у Маріуполі може бути пов'язана з тим, що росіяни намагаються виконати своє головне завдання: вийти на межі Луганської та Донецької областей.

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Вранці 21 квітня президент Росії Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу публічно заявили про те, що Маріуполь взято, водночас ухвалено рішення не штурмувати "Азовсталь", щоб уникнути масштабних втрат серед російських військ, повідомив на брифінгу радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович.

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"Це означає таке. Вони не можуть взяти "Азовсталь", вони зазнали там великих втрат. Наші захисники продовжують її утримувати", — сказав він.

За словами Арестовича, відмова від штурму може бути пов'язана з тим, що росіяни перекинули частину своїх військ на північ для посилення угруповання, яке намагається виконати головне політичне завдання — вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької областей.

"Відразу скажу, їм не вдасться це зробити. Росіяни усвідомили безперспективність своєї останньої активної операції на цьому етапі війни, — сказав радник. — Найімовірніше, на нас чекає позиційна війна і спроби Російської Федерації оголошувати перемир'я, вести переговори, створювати гуманітарні коридори й накопичувати для наступної фази... Але чи є в них ці сили?Ці сили — строковики, яких почали призивати до армії з 1 квітня, їм знадобиться два, а, може, й три місяці, щоб їх мінімально підготувати, зняти зі зберігання запаси зброї та військової техніки — її якість ми бачимо, і щось спробувати зробити знову".

Олексій Арестович зазначив, що за цей час Росія відчує всю міць економічних санкцій, а сили оборони України отримають від Заходу зброю.

"І ми ще подивимося, хто кого доламає. Я думаю, що це будемо ми", — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, вранці 21 квітня Шойгу доповів Путіну про те, що росіяни повністю контролюють Маріуполь.

"На сьогодні весь Маріуполь перебуває під контролем російської армії, "народної міліції ДНР", а територія заводу "Азовсталь" з залишками націоналістів і іноземних найманців, що перебувають, надійно заблокована, — запевнив Шойгу. — Ситуація в місті спокійна, дозволяє приступити до наведення порядку, повернення населення та налагодження мирного життя Що стосується тих, хто втік на заводі "Азовсталь" і заблокований там ґрунтовно і по всьому периметру, нам на це потрібно близько трьох-чотирьох днів для того, щоб завершити й цю роботу в "Азовсталі".

Проте Путін, заслухавши доповідь міністра оборони, розпорядився зупинити штурм "Азовсталі", заявивши, що треба подбати про збереження життя солдатів ВС Росії. Російський президент також наказав Шойгу заблокувати промзону у прифронтовому місті, щоб "жодна муха там не пролетіла".