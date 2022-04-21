Путін привітав ЗС РФ з окупацією Маріуполя та наказав зупинити штурм "Азовсталі" (відео)

За словами президента країни-агресора, Кремль "гарантує" життя українським військовослужбовцям, які здадуть зброю та вийдуть із промислової зони маріупольського заводу.

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Президент Росії Володимир Путін наказав скасувати штурм заводу "Азовсталь" та привітав ЗС РФ із "повним визволенням" Маріуполя. Відповідну заяву глава держави-агресора зробив, спілкуючись із російським міністром оборони Сергієм Шойгу на зустрічі, яка проходила 21 квітня.

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Глава Міноборони РФ прозвітував про "звільнення" Маріуполя силами Збройних сил Росії та проросійськими бойовиками. За словами Шойгу, в промисловій зоні заводу "Азовсталь" залишаються заблокованими тисячі українських військовослужбовців.

"Маріуполь є великим промисловим та основним транспортним вузлом на Азовському морі. У 2014 році київський режим оголосив місто фактично тимчасовою столицею Донецької області, за вісім років перетворивши його на потужний укріпрайон та притулок радикальних українських націоналістів", — продовжив Шойгу і назвав Маріуполь "столицею" полку "Азов".

[ + – ] Шойгу прозвітував перед Путіним про повну окупацію Маріуполя

Міністр оборони РФ, звітуючи перед Путіним, також заявив, що Москва неодноразово пропонувала українським військовослужбовцям скласти зброю, "гарантуючи їм життя та надання медичної допомоги".

"На сьогодні весь Маріуполь перебуває під контролем російської армії, "народної міліції ДНР", а територія заводу "Азовсталь" з залишками націоналістів і іноземних найманців, що знаходяться там, надійно заблокована. Ситуація в місті спокійна, дозволяє приступити до наведення порядку, повернення населення і налагодження мирного життя. Що стосується тих, хто втік на завод "Азовсталь" і заблокований там ґрунтовно і по всьому периметру, нам на це потрібно близько трьох-чотирьох днів для того, щоб завершити й цю роботу в "Азовсталі", — підсумував Шойгу у своїй доповіді.

[ + – ] Тисячі українських військовослужбовців перебувають у промзоні "Азовсталі", — Шойгу

Володимир Путін, заслухавши Міністра оборони РФ, розпорядився зупинити штурм промислової зони заводу "Азовсталь" у Маріуполі, заявивши, що країна-агресор має подбати про збереження життя солдатів ЗС Росії. Російський президент також наказав Шойгу заблокувати промзону у прифронтовому місті, щоб "жодна муха там не пролетіла".

Крім цього, Путін пообіцяв гарантувати життя тим українським військовослужбовцям, які складуть зброю та вийдуть із катакомб "Азовсталі".

[ + – ] Путін наказав ЗС РФ скасувати штурм промзони "Азовсталі" в Маріуполі

"Російська сторона гарантує їм життя та гідне поводження з ними відповідно до відповідних міжнародно-правових актів. Усім, хто поранений, нададуть кваліфіковану медичну допомогу. Завершення бойової роботи зі звільнення Маріуполя — це успіх. Вітаю вас. Передайте слова подяки військам. Надайте, будь ласка, пропозиції для нагородження воїнів, що відзначилися, до державних нагород", — продовжив Путін і назвав "героями" солдатів ЗС РФ, які чинили воєнні злочини на території України.

[ + – ] Путін пообіцяв життя військовослужбовцям, які здадуться на "Азовсталі" в Маріуполі

Нагадаємо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський для деблокади Маріуполя запропонував провести обмін полоненими.

Також повідомляли, що бійці морської піхоти ЗСУ та "Азова" провели спецоперацію в Маріуполі для порятунку прикордонників та поліцейських.