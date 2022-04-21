Путин поздравил ВС РФ с оккупацией Мариуполя и приказал остановить штурм "Азовстали" (видео)
По словам президента страны-агрессора, Кремль "гарантирует" жизнь украинским военнослужащим, которые сдадут оружие и выйдут из промышленной зоны мариупольского завода.
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Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода "Азовсталь" и поздравил ВС РФ с "полным освобождением" Мариуполя. Соответствующее заявление глава страны-агрессора сделал в ходе общения с российским министром обороны Сергеем Шойгу на встрече, которая проходила 21 апреля.
Глава Минобороны РФ отчитался об "освобождении" Мариуполя силами Вооруженных сил России и пророссийскими боевиками. По словам Шойгу, в промышленной зоне завода "Азовсталь" остаются заблокированными тысячи украинских военнослужащих.
"Мариуполь является крупным промышленным и основным транспортным узлом на Азовском море. В 2014 году киевский режим объявил город фактически временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив его в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов", — продолжил Шойгу и назвал Мариуполь "столицей" полка "Азов".
Министр обороны РФ, отчитываясь перед Путиным, также заявил, что Москва неоднократно предлагала украинским военнослужащим сложить оружие, "гарантируя им жизнь и оказание медицинской помощи".
"На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, "народной милиции ДНР", а территория завода "Азовсталь" с находящимися остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована. Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу в "Азовстали", — подытодил Шойгу в своем докладе.
Владимир Путин, заслушав Министра обороны РФ, распорядился остановить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявив, что страна-агрессор должна позаботиться о сохранении жизни солдат ВС России. Российский президент также приказал Шойгу заблокировать промзону в прифронтовом городе, чтобы "ни одна муха там не пролетела".
Помимо этого, Путин пообещал гарантировать жизнь тем украинским военнослужащим, которые сложат оружие и выйдут из катакомб "Азовстали".
"Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам", — продолжил Путин и назвал "героями" солдат ВС РФ, совершавших военные преступления на территории Украины.
Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский для деблокады Мариуполя предложил провести обмен пленными.
Также сообщалось, что бойцы морской пехоты ВСУ и "Азова" провели спецоперацию в Мариуполе для спасения пограничников и полицейских.