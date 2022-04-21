Путин поздравил ВС РФ с оккупацией Мариуполя и приказал остановить штурм "Азовстали" (видео)

По словам президента страны-агрессора, Кремль "гарантирует" жизнь украинским военнослужащим, которые сдадут оружие и выйдут из промышленной зоны мариупольского завода.

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Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода "Азовсталь" и поздравил ВС РФ с "полным освобождением" Мариуполя. Соответствующее заявление глава страны-агрессора сделал в ходе общения с российским министром обороны Сергеем Шойгу на встрече, которая проходила 21 апреля.

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Глава Минобороны РФ отчитался об "освобождении" Мариуполя силами Вооруженных сил России и пророссийскими боевиками. По словам Шойгу, в промышленной зоне завода "Азовсталь" остаются заблокированными тысячи украинских военнослужащих.

"Мариуполь является крупным промышленным и основным транспортным узлом на Азовском море. В 2014 году киевский режим объявил город фактически временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив его в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов", — продолжил Шойгу и назвал Мариуполь "столицей" полка "Азов".

[ + – ] Шойгу отчитался перед Путиным о полной оккупации Мариуполя

Министр обороны РФ, отчитываясь перед Путиным, также заявил, что Москва неоднократно предлагала украинским военнослужащим сложить оружие, "гарантируя им жизнь и оказание медицинской помощи".

"На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, "народной милиции ДНР", а территория завода "Азовсталь" с находящимися остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована. Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу в "Азовстали", — подытодил Шойгу в своем докладе.

[ + – ] Тысячи украинских военнослужащих находятся в промзоне "Азовстали", - Шойгу

Владимир Путин, заслушав Министра обороны РФ, распорядился остановить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявив, что страна-агрессор должна позаботиться о сохранении жизни солдат ВС России. Российский президент также приказал Шойгу заблокировать промзону в прифронтовом городе, чтобы "ни одна муха там не пролетела".

Помимо этого, Путин пообещал гарантировать жизнь тем украинским военнослужащим, которые сложат оружие и выйдут из катакомб "Азовстали".

[ + – ] Путин приказал ВС РФ отменить штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе

"Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте, пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к государственным наградам", — продолжил Путин и назвал "героями" солдат ВС РФ, совершавших военные преступления на территории Украины.

[ + – ] Путин пообещал жизнь военнослужащим, которые сдадутся на "Азовстали" в Мариуполе

Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский для деблокады Мариуполя предложил провести обмен пленными.

Также сообщалось, что бойцы морской пехоты ВСУ и "Азова" провели спецоперацию в Мариуполе для спасения пограничников и полицейских.