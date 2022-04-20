В Мариуполе морпехи и "Азов" пришли на помощь пограничникам и полицейским - СМИ

Бойцов Госпогранслужбы и правоохранителей, у которых заканчивались боеприпасы, эвакуировали на завод "Азовсталь".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии эвакуировали пограничников и полицейских на завод "Азовсталь". Об этом со ссылкой на одного из офицеров 36-й бригады сообщает издание "Преступности.НЕТ".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции находились на территории морского порта. У полицейских заканчивались боеприпасы.

Морпехи и бойцы полка "Азов" отправились к ним на помощь на бронетехнике, с боем прорвались к порту, обеспечили огневое прикрытие и вывезли около 500 пограничников и полицейских на территорию предприятия "Азовсталь".

Собеседник издания подчеркнул, что во время этой операции живой силе оккупантов нанесли серьезный урон.

20 апреля бойцы полка "Азов" показали разрушенный Мариуполь, который беспрерывно обстреливают российские войска.

"Что такое Мариуполь и какие мариупольцы сегодня? — задается вопросом автор поста в Телеграм-канале "Азова". — Это полностью разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город. Это сотни мертвых тел на улицах. Похороны родственников во дворах, вдоль дорог, в детских садах".

Напомним, 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал, что завод "Азовсталь" практически полностью разрушен, а под завалами остается очень много людей. На завод сбрасывают мощные бомбы, но это не влияет на настроение бойцов, которые намерены продолжать оборону города.

Ранее народный депутат Украины Сергей Тарута сообщил, что российские оккупанты сбросили тяжелую бомбу на здание больницы в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. В результате этого акта, по словам нардепа, пострадало около 300 человек.

Позже заявление Таруты о пострадавших опровергли заместитель городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.