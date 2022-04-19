Войска РФ скинули на больницу в Мариуполе мощную бомбу, — нардеп

Под завалами больницы, которая расположена в районе завода "Азовсталь", могут находиться около 300 людей. Среди них – женщины и дети.

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Народный депутат Украины и бизнесмен Сергей Тарута сообщил о том, что российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на одну из больниц Мариуполя в районе завода "Азовсталь". Об этом Тарута написал на своей странице в Facebook.

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Нардеп отмечает, что в результате бомбардировки больницы пострадало несколько сотен человек.

"Российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". По моей информации, под завалами там около 300 человек — среди них дети. В уцелевшей части больницы были ранены защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде", — написал Сергей Тарута.

Он также добавил, что об атаке этой больницы было известно заранее, из перехвата СБУ телефонного разговора одного из оккупантов, который признался, что военные РФ получили приказ "все ровнять с землей".

Сергей Тарута также призвал весь цивилизованный мир остановить геноцид украинцев в Мариуполе.

[ + – ] Сергей Тарута - об атаке больницы в Мариуполе

В телеграм-канале "Труха" также сообщили, что мощный взрыв со стороны Мариуполя подтвердили и мирные жители, которые находились в 100 км от города. Однако официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее Фокус рассказывал об обращении командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волыны к Папе Римскому Франциску с просьбой организовать гуманитарный коридор для вывоза гражданских лиц и погибших военных, которых нужно похоронить.

Также мы рассказывали о начале битвы за Донбасс: российские военные атакуют сразу в нескольких направлениях — Изюм с целью пойти на Барвинково и Славянск. Мариуполь противник пытается атаковать силами 10-14 тыс. войск.

9 марта войска РФ уже атаковали одну из мариупольских больниц: на медицинское учреждение было сброшено несколько бомб.