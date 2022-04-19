Війська РФ скинули на лікарню в Маріуполі потужну бомбу, — нардеп

Під завалами лікарні, що розташована в районі заводу "Азовсталь", можуть перебувати близько 300 людей. Серед них — жінки та діти.

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Народний депутат України та бізнесмен Сергій Тарута повідомив, що російські окупанти скинули потужну авіабомбу на одну з лікарень Маріуполя в районі заводу "Азовсталь". Про це Тарута написав на своїй сторінці у Facebook.

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Нардеп зазначає, що внаслідок бомбардування лікарні постраждало кілька сотень людей.

"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей — серед них діти. У вцілілій частині лікарні було поранено захисників і ховалися маріупольці з дітьми. Тому що в знищеному місті ховатися більше нема де", — написав Сергій Тарута.

Він також додав, що про атаку цієї лікарні було відомо заздалегідь із перехоплення СБУ телефонної розмови одного з окупантів, який зізнався, що військові РФ отримали наказ "все рівняти із землею".

Сергій Тарута також закликав увесь цивілізований світ зупинити геноцид українців у Маріуполі.

[ + – ] Сергій Тарута — про атаку лікарні в Маріуполі

У телеграм-каналі "Труха" також повідомили, що потужний вибух із боку Маріуполя підтвердили й мирні жителі, які перебували за 100 км від міста. Проте офіційної інформації про те, що сталося, поки що немає.

Раніше Фокус розповідав про звернення командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волини до Папи Римського Франциска з проханням організувати гуманітарний коридор для вивезення цивільних осіб і загиблих військових, яких треба поховати.

Також ми розповідали про початок битви за Донбас: російські військові атакують відразу в кількох напрямках — Ізюм із метою піти на Барвінкове та Слов'янськ. Маріуполь противник намагається атакувати силами 10-14 тис. військ.

9 березня війська РФ уже атакували одну з маріупольських лікарень — на медичний заклад було скинуто кілька бомб.