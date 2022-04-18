"Маріуполь — це пекло на Землі". Командир морпіхів звернувся до Папи Римського

"Донесіть світові правду, евакуюйте людей і врятуйте їхнє життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", — написав майор Сергій Волина у своєму листі.

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Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся в листі до Папи Римського Франциска з проханням допомогти врятувати мешканців Маріуполя. Про це повідомляє УП.

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У своєму листі Волина згадав, що вважає себе православним і не є католиком. Також він повідомив, що не бачив звернень Понтифіка до світу та не читав його недавніх послань.

"Але я вірю в Бога і знаю, що світло завжди перемагає пітьму <…> Я воюю понад 50 днів у повному оточенні й все, на що в мене є час, — це запекла битва за кожен метр оточеного ворогом міста", — пояснив військовослужбовець.

Попри силу ворога, яка переважає, та нелюдські умови битви, безперервний обстріл ракетами та артилерією, нестачу води, продуктів та медикаментів, боєць ЗСУ має на меті битися до кінця, бо давав присягу на вірність своїй країні.

За словами Волині, те, що відбувається в Маріуполі, — це пекло на Землі.

"На заводі в бункерах живуть жінки з дітьми, немовлятами. В голоді та холоді. Щодня під прицілом ворожої авіації. Щодня помирають поранені, бо немає медикаментів, води та продуктів", — пояснив військовослужбовець, який попросив главу католицької церкви допомогти не тільки молитвами, а й справами.

"Донесіть світові правду, евакуюйте людей і врятуйте їхнє життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", — написав захисник Маріуполя.

Раніше Фокус повідомляв, що Понтифік закінчив звернення під час Великодньої меси словами українською мовою. Церемонію також відвідав мер Мелітополя Іван Федоров, якого нещодавно звільнили з російського полону.