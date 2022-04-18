"Мариуполь — это ад на Земле". Командир морпехов обратился к Папе Римскому

"Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасти их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", — написал майор Сергей Волына в своем письме.

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Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился в письме к Папе Римскому Франциску с просьбой помочь спасти жителей Мариуполя. Об этом сообщает УП.

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В своем письме Волына упомянул, что относит себя к православным и не является католиком. Также он сообщил, что не видел обращений Понтифика к миру и не читал его недавних посланий.

"Но я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму <…> Я воюю больше 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время, — это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города", — объяснил военнослужащий.

Несмотря на превосходящую силу врага и бесчеловечные условия битвы, беспрерывное обстрелы ракетами и артиллерией, недостаток воды, продуктов и медикаментов, боец ВСУ намерен сражаться до конца, потому что давал присягу на верность своей стране.

По его словам, происходящее в Мариуполе — это ад на Земле.

"На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, воды, и продуктов", — объяснил военнослужащий, попросивший главу католической церкви помочь не только молитвами, но и делами.

"Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасти их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", — написал защитник Мариуполя.

Ранее Фокус сообщал, что Понтифик закончил обращение во время Пасхальной Мессы словами на украинском языке. Церемонию также посетил мэр Мелитополя Иван Федоров, недавно освобожденный из российского плена.