Взрыв возле "Азовстали" в Мариуполе: слухи о пострадавших опровергают (видео)

Информацию о возможных пострадавших опровергли замглавы города Петр Андрющенко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Заместитель городского головы Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал взрыв в районе завода "Азовсталь". Чиновник опроверг заявление народного депутата Сергея Таруты, который сообщил, что российские оккупанты сбросили бомбу на больницу, в результате чего пострадало около 300 человек.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Некоторым политикам, которые уже в свое время сначала похоронили всех под Драмтеатом, потом всех спасли, а потом оказалось все не совсем так, лучше бы перестать штамповать сомнительные новости из Мариуполя ради хайпа и внимания к собственной персоне неизвестно чего.

Да, Мариуполь, в частности зона "Азовстали", под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы", — написал Андрющенко в своем официальном телеграм-канале.

Чиновник также призвал общественность не верить слухам и доверять информации только из официальных источников.

В то же время, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подтвердил факт взрыва возле "Азовстали", но отметил, что пока нет подтверждения относительно жертв среди мирного населения.

[ + – ] Павел Кириленко - о взрывах в Мариуполе

Ранее народный депутат Сергей Тарута сообщил, что на здание больницы в Мариуполе была сброшена сверхмощная авиабомба. В результате взрыва, по словам нардепа, пострадало около 300 человек. При этом, Тарута призвал мировое сообщество остановить геноцид украинцев в Мариуполе.

Также Фокус рассказывал, что заместитель главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил, что оккупанты наносят отвлекающие удары в районе Харькова и Гуляйполе, а также продолжают неудачные попытки взять Мариуполь. Функционер также считает, что после второй фазы российско-украинской войны россияне могут либо отступить, либо снова попытаться перейти к мирным переговорам.