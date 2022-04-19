Взрыв возле "Азовстали" в Мариуполе: слухи о пострадавших опровергают (видео)
Информацию о возможных пострадавших опровергли замглавы города Петр Андрющенко и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
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Заместитель городского головы Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал взрыв в районе завода "Азовсталь". Чиновник опроверг заявление народного депутата Сергея Таруты, который сообщил, что российские оккупанты сбросили бомбу на больницу, в результате чего пострадало около 300 человек.
"Некоторым политикам, которые уже в свое время сначала похоронили всех под Драмтеатом, потом всех спасли, а потом оказалось все не совсем так, лучше бы перестать штамповать сомнительные новости из Мариуполя ради хайпа и внимания к собственной персоне неизвестно чего.
Да, Мариуполь, в частности зона "Азовстали", под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы", — написал Андрющенко в своем официальном телеграм-канале.
Чиновник также призвал общественность не верить слухам и доверять информации только из официальных источников.
В то же время, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подтвердил факт взрыва возле "Азовстали", но отметил, что пока нет подтверждения относительно жертв среди мирного населения.
Ранее народный депутат Сергей Тарута сообщил, что на здание больницы в Мариуполе была сброшена сверхмощная авиабомба. В результате взрыва, по словам нардепа, пострадало около 300 человек. При этом, Тарута призвал мировое сообщество остановить геноцид украинцев в Мариуполе.
Также Фокус рассказывал, что заместитель главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил, что оккупанты наносят отвлекающие удары в районе Харькова и Гуляйполе, а также продолжают неудачные попытки взять Мариуполь. Функционер также считает, что после второй фазы российско-украинской войны россияне могут либо отступить, либо снова попытаться перейти к мирным переговорам.