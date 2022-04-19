Все решит битва на Востоке: Арестович рассказал о третьей фазе войны в Украине (видео)

Представитель ОП Алексей Арестович рассказал, что оккупанты наносят отвлекающие удары в районе Харькова и Гуляйполе, а также продолжают неудачные попытки взять Мариуполь.

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Российская армия начала активную фазу наступления на востоке Украины, пытаясь окружить украинские войска в районе Изюма и Волновахи. Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе очередного брифинга.

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"Для этого оккупанты наносят отвлекающие удары в районе Харькова и Гуляйполе, а также продолжают неудачные попытки взять Мариуполь", — отметил он.

Главные усилия армия РФ сосредотачивает на городе Изюм и на окружение городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, что также не увенчиваются успехом. Враг действует за классической схемой военного искусства.

Все кавалерийские наскоки, которые войска РФ совершали в начале войны, привели к его потерям и поражении под Киевом, Сумами и Черниговом. Сейчас же оккупанты фиксируют все свои усилия на том, чтобы осторожно прощупывать оборону ВСУ, а потом, если найдут слабое место, сосредоточат там свои усилия. Именно это они пытались сделать сегодня ночью, однако у них не получилось, даже несмотря на их попытки наносить по украинской армии многочисленные артиллерийские и авиационные удары. ВСУ работают умело.

"Важно понимать, что наиболее боеспособная группировка ВСУ сосредоточена как раз на направлении российского наступления. А усилия политического руководства РФ, которое гонит свои войска на смерть, для того, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей и продать русскому общество этот "успех", как главную цель войны — провалится", — отметил представитель ОПУ.

Кроме того, Арестович подчеркивает тот факт, что украинские войска не дадут этому случится. Политическое руководство и высшее военное руководство умело управляет ситуацией, следит за развитием обстановки и принимает соответствующие меры, которые можно проследить за официальными сообщениями Министерства обороны Украины и Генерального штаба.

Также советник ОПУ объяснил, что это вторая фаза войны, определяющая третью, которая может развиваться по 3 сценариям.

Армия РФ будет пытаться стоять на месте, потратив все свои оперативные резервы, а это последние оперативные резервы, которые у них сейчас есть, а также вести тактические действия по удержанию территорий. Оккупанты могут уйти с наших территорий. Перейти к мирным переговорам.

"Однако, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, если они пробьют Мариуполь, мирных переговоров может и не быть. Тогда нашей главной задачей будет уничтожение противника, опираясь на помощь Запада, а также на отсутствие помощи РФ ", — добавил он.

Ориентированные общие потери врага на сегодня:

личный состав — почти 21 000,

танки — 802,

боевые бронированные машины — 2063,

артиллерийские системы — 386,

реактивные системы залпового огня — 132,

средства ПВО — 67,

самолеты — 169,

авиационные полки — почти 8

вертолеты — 150, автомобильная техника — 1495,

корабли и катера — 8,

цистерны — больше 76,

БПЛА оперативно тактического уровня — 158,

специальная техника — 27,

спусковые устройства оперативно тактического комплекса — 4.

Напомним, что ранее нардеп Сергей Тарута заявил, что российская армия скинула на больницу в Мариуполе мощную бомбу. Под завалами здания могут находиться около 300 людей, среди которых – женщины и дети.