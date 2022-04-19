Усе вирішить битва на Сході: Арестович розповів про третю фазу війни в Україні (відео)

Представник ОП Олексій Арестович розповів, що окупанти завдають відволікаючих ударів у районі Харкова та Гуляйполя, а також продовжують невдалі спроби взяти Маріуполь.

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Російська армія розпочала активну фазу наступу на сході України, намагаючись оточити українські війська в районі Ізюма та Волновахи. Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович під час чергового брифінгу.

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"Для цього окупанти завдають відволікаючих ударів у районі Харкова та Гуляйполя, а також продовжують невдалі спроби взяти Маріуполь", — зазначив він.

Головні зусилля армія РФ зосереджує на місті Ізюм і на оточенні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, що також не увінчуються успіхом. Ворог діє за класичною схемою воєнного мистецтва.

Усі кавалерійські наскоки, які війська РФ робили на початку війни, призвели до його втрат і поразки під Києвом, Сумами та Черніговом. Наразі ж окупанти фіксують усі свої зусилля на тому, щоб обережно промацувати оборону ЗСУ, а потім, якщо знайдуть слабке місце, зосередять там свої зусилля. Саме це вони намагалися зробити сьогодні вночі, проте в них не вийшло, навіть незважаючи на їхні спроби завдавати по українській армії численних артилерійських і авіаційних ударів. ЗСУ працюють вправно.

"Важливо розуміти, що найбоєздатніше угруповання ЗСУ зосереджене саме на напрямі російського наступу. А зусилля політичного керівництва РФ, яке жене свої війська на смерть, для того, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей і продати російському суспільству цей "успіх", як головну мету війни — провалиться", — зазначив представник ОПУ.

Крім того, Арестович наголошує на тому факті, що українські війська не дадуть цьому трапитися. Політичне керівництво та вище військове керівництво вміло керує ситуацією, стежить за розвитком обстановки та вживає відповідних заходів, які можна простежити за офіційними повідомленнями Міністерства оборони України та Генерального штабу.

Також радник ОПУ пояснив, що це друга фаза війни, яка визначає третю, яка може розвиватись за 3 сценаріями:

Армія РФ намагатиметься стояти на місці, витративши всі свої оперативні резерви, а це останні оперативні резерви, які в них зараз є, а також вести тактичні дії щодо утримання територій. Окупанти можуть піти з наших територій. Перейти до мирних переговорів.

"Однак, як зазначив президент України Володимир Зеленський, якщо вони проб'ють Маріуполь, мирних переговорів може й не бути. Тоді нашим головним завданням буде знищення противника, спираючись на допомогу Заходу, а також на відсутність допомоги РФ", — додав він.

Орієнтовані загальні втрати ворога на сьогодні:

особовий склад — майже 21 000,

танки — 802,

бойові броньовані машини — 2063,

артилерійські системи — 386,

реактивні системи залпового вогню — 132,

засоби ППО — 67,

літаки — 169,

авіаційні полки — майже 8,

вертольоти — 150, автомобільна техніка — 1495,

кораблі та катери — 8,

цистерни — більше 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 158,

спеціальна техніка — 27,

спускові пристрої оперативно-тактичного комплексу — 4.

Нагадаємо, що раніше нардеп Сергій Тарута заявив, що російська армія скинула на лікарню в Маріуполі потужну бомбу. Під завалами будівлі можуть бути близько 300 людей, серед яких — жінки та діти.