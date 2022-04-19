Вибух біля "Азовсталі" в Маріуполі: чутки про постраждалих спростовують (відео)

Інформацію про можливих постраждалих спростували заступник голови міста Петро Андрющенко та голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував вибух у районі заводу "Азовсталь". Чиновник спростував заяву народного депутата Сергія Тарути, який повідомив, що російські окупанти скинули бомбу на лікарню, внаслідок чого постраждали близько 300 людей.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Деяким політикам, які вже свого часу спочатку поховали всіх під Драмтеатом, потім усіх врятували, а потім виявилося все не зовсім так, краще б перестати штампувати сумнівні новини з Маріуполя заради хайпу й уваги до власної персони невідомо чого.

Так, Маріуполь, зокрема зона "Азовсталі", під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо "Азовсталі" вже давно ніхто не ховається, особливо в зруйнованій до цього будівлі лікарні", — написав Андрющенко у своєму офіційному телеграм-каналі.

Чиновник також закликав громадськість не вірити чуткам і довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Водночас, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко підтвердив факт вибуху біля "Азовсталі", але зазначив, що поки що немає підтвердження щодо жертв серед мирного населення.

[ + – ] Павло Кириленко про вибухи в Маріуполі

Раніше народний депутат Сергій Тарута повідомив, що на будівлю лікарні в Маріуполі було скинуто надпотужну авіабомбу. Внаслідок вибуху, за словами нардепа, постраждало близько 300 людей. При цьому Тарута закликав світову спільноту зупинити геноцид українців у Маріуполі.

Також Фокус розповідав, що заступник голови Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив, що окупанти завдають відволікаючих ударів у районі Харкова та Гуляйполя, а також продовжують невдалі спроби взяти Маріуполь. Функціонер також вважає, що після другої фази російсько-української війни росіяни можуть або відступити, або спробувати знову перейти до мирних переговорів.