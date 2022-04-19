Завод "Азовсталь" в Мариуполе практически полностью разрушен, — командир полка "Азов" (видео)

На территории металлургического гиганта продолжают скрываться сотни гражданских лиц, в то время как российские оккупанты сбрасывают на объект авиационные бомбы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Командир полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар рассказал о том, что происходит на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, который подвергается ежедневным бомбардировкам российских оккупантов. Об этом военный сообщил в комментарии "Радио Свобода".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Святослав Паламар утверждает, что завод практически полностью разрушен, а под завалами остается очень много людей. На завод сбрасывают мощные бомбы, но это не влияет на настроение бойцов полка "Азов": они намерены продолжать оборону города.

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", — сказал командир полка "Азов".

В сюжете "Радио Свобода" также говорится о том, что на территории завода в убежищах скрываются около 1000 человек мирных жителей Мариуполя.

[ + – ] Комментарий Святослава Паламара о ситуации в Мариуполе (с 5:00)

Командир полка "Азов" также сообщил, что несмотря на призывы к мировым лидерам, вопрос эвакуации раненных и гражданских лиц остается не решенным.

"У нас есть человечность, порядочность, мораль и принципы. Мы не нарушаем правила войны, как наши враги. Мы показали видео и призвали весь цивилизованный мир и политиков эвакуировать раненых и погибших. Но на сегодняшний день в этом направлении не сделано ничего", — сказал Паламар.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Тарута сообщил, что российские оккупанты сбросили тяжелую бомбу на здание больницы в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. В результате этого акта, по словам нардепа, пострадало около 300 человек.

Позже заявление Таруты о пострадавших опровергли заместитель городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.