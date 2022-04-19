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Завод "Азовсталь" у Маріуполі практично повністю зруйнований, — командир полку "Азов" (відео)

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Завод "Азовсталь", Маріуполь, Азов
Фото: Радио Свобода | Завод "Азовсталь" знищено російськими окупантами

На території металургійного гіганта продовжують переховуватись сотні цивільних осіб, тоді як російські окупанти скидають на об'єкт авіаційні бомби.

Командир полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів про те, що відбувається на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, який зазнає щоденних бомбардувань російських окупантів. Про це військовий повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

Святослав Паламар стверджує, що завод практично повністю зруйнований, а під завалами лишається дуже багато людей. На завод скидають потужні бомби, але це не впливає на настрій бійців полку "Азов": вони мають намір продовжувати оборону міста.

"Ми воюватимемо, ми використовуватимемо кожен патрон, що залишився в нас, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених і забрати тіла", — сказав командир полку "Азов".

У сюжеті "Радіо Свобода" також ідеться про те, що на території заводу в сховищах ховаються близько 1000 людей мирних жителів Маріуполя.

Коментар Святослава Паламара про ситуацію у Маріуполі (з 5:00)

Командир полку "Азов" також повідомив, що, незважаючи на заклики до світових лідерів, питання евакуації поранених і цивільних осіб залишається не вирішеним.

"У нас є людяність, порядність, мораль і принципи. Ми не порушуємо правила війни, як наші вороги. Ми показали відео та закликали весь цивілізований світ та політиків евакуювати поранених і загиблих. Але зараз у цьому напрямі не зроблено нічого", — сказав Паламар.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Тарута повідомив, що російські окупанти скинули тяжку бомбу на будівлю лікарні в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Внаслідок цього акту, за словами нардепа, постраждало близько 300 людей.

Пізніше заяву Тарути про постраждалих спростували заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.