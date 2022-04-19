Завод "Азовсталь" у Маріуполі практично повністю зруйнований, — командир полку "Азов" (відео)

На території металургійного гіганта продовжують переховуватись сотні цивільних осіб, тоді як російські окупанти скидають на об'єкт авіаційні бомби.

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Командир полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів про те, що відбувається на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, який зазнає щоденних бомбардувань російських окупантів. Про це військовий повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

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Святослав Паламар стверджує, що завод практично повністю зруйнований, а під завалами лишається дуже багато людей. На завод скидають потужні бомби, але це не впливає на настрій бійців полку "Азов": вони мають намір продовжувати оборону міста.

"Ми воюватимемо, ми використовуватимемо кожен патрон, що залишився в нас, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених і забрати тіла", — сказав командир полку "Азов".

У сюжеті "Радіо Свобода" також ідеться про те, що на території заводу в сховищах ховаються близько 1000 людей мирних жителів Маріуполя.

[ + – ] Коментар Святослава Паламара про ситуацію у Маріуполі (з 5:00)

Командир полку "Азов" також повідомив, що, незважаючи на заклики до світових лідерів, питання евакуації поранених і цивільних осіб залишається не вирішеним.

"У нас є людяність, порядність, мораль і принципи. Ми не порушуємо правила війни, як наші вороги. Ми показали відео та закликали весь цивілізований світ та політиків евакуювати поранених і загиблих. Але зараз у цьому напрямі не зроблено нічого", — сказав Паламар.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Тарута повідомив, що російські окупанти скинули тяжку бомбу на будівлю лікарні в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Внаслідок цього акту, за словами нардепа, постраждало близько 300 людей.

Пізніше заяву Тарути про постраждалих спростували заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.