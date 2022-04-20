У Маріуполі морпіхи й "Азов" прийшли на допомогу прикордонникам і поліцейським — ЗМІ

Бійців Держприкордонслужби та правоохоронців, у яких закінчувалися боєприпаси, евакуювали на завод "Азовсталь".

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Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії евакуювали прикордонників і поліцейських на завод "Азовсталь". Про це з посиланням на одного з офіцерів 36-ї бригади повідомляє "Преступности.НЕТ".

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Бійці Держприкордонслужби та кілька підрозділів Національної поліції перебували на території морського порту. У поліцейських закінчувалися боєприпаси.

Морпіхи та бійці полку "Азов" вирушили до них на допомогу на бронетехніці, з боєм прорвалися до порту, забезпечили вогневе прикриття та вивезли майже 500 прикордонників і поліцейських на територію підприємства "Азовсталь".

Співрозмовник видання наголосив, що під час цієї операції живій силі окупантів завдали серйозної шкоди.

20 квітня бійці полку "Азов" показали зруйнований Маріуполь, який безперервно обстрілюють російські війська.

"Що таке Маріуполь і які маріупольці сьогодні? — запитує автор допису в Телеграм-каналі "Азова". — Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене і зґвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Похорони родичів у дворах, уздовж доріг, у дитячих садках".

Нагадаємо, 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів про те, що завод "Азовсталь" практично повністю зруйнований, а під завалами залишається дуже багато людей. На завод скидають потужні бомби, але це не впливає на настрій бійців, які мають намір продовжувати оборону міста.

Раніше народний депутат України Сергій Тарута повідомив, що російські окупанти скинули тяжку бомбу на будівлю лікарні в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Унаслідок цього акту, за словами нардепа, постраждало майже 300 осіб.

Пізніше заяву Тарути про постраждалих спростували заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.