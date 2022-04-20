Полк "Азов" показав, як виглядає Маріуполь (відео)

Захисники міста обіцяють боротися до останнього патрона, хоч щодня бачать мертвих на вулицях. Жителі ховають своїх родичів у дворах, уздовж доріг, у дитячих садках.

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Бійці полку "Азов" показали зруйнований Маріуполь, котрий безперервно обстрілюють російські війська. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Азова".

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"Що таке Маріуполь і які маріупольці сьогодні? — запитує автор допису. — Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та зґвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Похорон родичів у дворах, уздовж доріг, у дитячих садках".

За словами бійців "Азова", житлові квартали міста безперервно обстрілюють російські вбивці. Попри це його захисники обіцяють боротися до останнього патрона.

"Місто має бути українським, щоб мати надію на щасливе майбутнє, щоб воно не стало одним із мертвих міст невизнаних так званих республік", — зазначив автор публікації, доповнивши її жахливими кадрами з практично знищеного міста.

Раніше Фокус повідомляв, що командир морпіхів звернувся до Папи Римського та назвав Маріуполь пеклом на Землі. Майор Сергій Волина попросив Понтифіка донести до світу правду й евакуювати жителів.