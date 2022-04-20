Полк "Азов" показал, как выглядит Мариуполь (видео)

Защитники города обещают сражаться до последнего патрона, хотя ежедневно видят мертвых на улицах. Жители хоронят своих родственников во дворах, вдоль дорог, в детских садах.

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Бойцы полка "Азов" показали разрушенный Мариуполь, который беспрерывно обстреливают российские войска. Об этом сообщается в Telegram-канале "Азова".

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"Что такое Мариуполь и какие мариупольцы сегодня? — задается вопросом автор поста. — Это полностью разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город. Это сотни мертвых тел на улицах. Похороны родственников во дворах, вдоль дорог, в детских садах".

По словам бойцов "Азова", жилые кварталы города беспрерывно обстреливаются российскими убийцами. Несмотря на это, его защитники обещают сражаться до последнего патрона.

"Город должен быть украинским, чтобы иметь надежду на счастливое будущее, чтобы оно не стало одним из мертвых городов непризнанных т.н. республик", — отметил автор публикации, дополнив ее ужасающими кадрами из практически уничтоженного города.

Ранее Фокус сообщал, что командир морпехов обратился к Папе Римскому и назвал Мариуполь адом на Земле. Майор Сергей Волына попросил Понтифика донести миру правду и эвакуировать жителей.