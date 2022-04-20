Зеленский предложил обменять российских военных на украинцев из Мариуполя (видео)

Во время общения с журналистами президент Украины заявил, что на заводе "Азовсталь" пребывает около тысячи гражданских лиц, которых необходимо освободить из блокированного города.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне провести обмен пленными на специальных условиях. Об этом глава государства заявил во время брифинга после встречи с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем.

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Зеленский отметил, что ситуация в блокированном Мариуполе ухудшается, поскольку среди военных и мирного населения на данный момент находятся сотни раненых. По словам президента Украины, военные в Мариуполе, защищая гражданское население, рискуют собственной жизнью.

"Именно за спинами наших парней, которые сейчас защищают Мариуполь, находятся около 1000 гражданских лиц. Как женщин, так и детей. Тут хочется сказать, что все будет просто и завтра мы поможем и военным, и мирным жителям в Мариуполе, но я не могу этого сказать", — отметил Владимир Зеленский.

Он также рассказал, что руководство Украины постоянно находится в контакте с российской стороной в вопросе организации гуманитарных коридоров.

"Некоторые из этих коридоров работают. Благодаря им было вывезено несколько десятков тысяч людей. С сожалением вынужден констатировать, что несколько тысяч людей поверили российским оккупантам и поехали в сторону оккупированной частей нашего государства, а также в сторону Российской Федерации. И мы не знаем судьбу этих тысяч мирных людей", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что не знает, когда Украина сможет разблокировать Мариуполь.

"Все наши ребята там хотят победы, они не хотят сдаваться врагу. Это их внутреннее ощущение. Для того, чтобы разблокировать Мариуполь есть два пути. Первый — серьезная вооруженная помощь, на которую рассчитываем и мы, и они. И совместными действиями мы можем разблокировать Мариуполь. Пока у нас этой техники недостаточно. Второй путь — дипломатический, но на него пока не соглашается Российская Федерация. Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских военных, которых они оставили здесь. И трупы оставили разбросанными, и раненых людей они оставляли. Мы готовы на любой формат обмена", — сказал президент Украины.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к любым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, но отметил, что российская сторона не готова к мирному урегулированию войны.

Ранее Президент Украины отметил, что наша страна может сражаться с Россией в течение 10 лет. Зеленский добавил, что шансы на успешные переговоры с Москвой уменьшаются с каждым днем.